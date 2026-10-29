Domingo de Superclásico: habrá 1.000 efectivos y tres anillos de seguridad en La Bombonera

Difundieron cómo será el operativo de seguridad para el domingo

El Superclásico entre Boca y River contará con un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones de La Bombonera. Más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad participarán del dispositivo organizado para el encuentro, que se jugará este domingo desde las 15, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.

El personal policial estará distribuido en tres anillos perimetrales de control, con el objetivo de ordenar los ingresos, prevenir incidentes y evitar aglomeraciones en los alrededores del estadio.

Las puertas de La Bombonera se abrirán a las 11, cuatro horas antes del inicio del partido. Las autoridades recomendaron a los hinchas llegar con anticipación para facilitar los controles y el acceso a las tribunas.

Controles con Tribuna Segura y revisión de DNI

El operativo también incluirá la participación de cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), quienes tendrán a su cargo la implementación del programa Tribuna Segura en los accesos.

Mediante el escaneo de los documentos de identidad, los agentes verificarán si las personas que intentan ingresar tienen vigente alguna restricción de admisión. Además, controlarán la situación de quienes figuren como deudores alimentarios.

En las calles cercanas al estadio se realizarán procedimientos para prevenir la actividad de los cuidacoches, conocidos como “trapitos”, y evitar la venta ambulante ilegal.

Entre las medidas previstas, el Ministerio de Seguridad recordó que está prohibido ingresar al estadio con cualquier tipo de pirotecnia.

Además, para agilizar la circulación del público, se habilitarán carriles exclusivos para grupos familiares en cada uno de los accesos principales de La Bombonera.