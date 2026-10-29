El conmovedor gesto de Messi y Antonela con el futbolista argentino que perdió a su familia en Venezuela

El futbolista argentino Lucas Trejo reveló el gesto solidario que tuvieron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo después de la tragedia que atravesó en Venezuela, donde perdió a su esposa y a sus dos hijos durante los terremotos que afectaron al país en junio pasado.

En una entrevista con Radio La Red, el exjugador de Instituto contó que la familia de su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos Aarón y Ainhoa quedaron atrapados bajo los escombros del complejo residencial Cumanagotto, una de las zonas más afectadas por los sismos. Tras 72 horas de búsqueda, se confirmó el fallecimiento de los tres.

En medio de ese momento devastador, Trejo destacó la ayuda que recibió de Inter Miami, club en el que juega Messi, y especialmente de Antonela Roccuzzo, quien a través de su fundación le hizo llegar elementos esenciales para asistir a las personas que permanecían en la zona.

“Cuando sucedió todo, hay dos clubes que me ayudaron mucho presencialmente: Monagas e Inter Miami, que es un club que tiene los ojos puestos en el mundo futbolístico por Messi. Fue el que más presente se hizo”, relató.

La ayuda de Antonela Roccuzzo en medio de la tragedia

Trejo recordó que permaneció durante tres días junto a los restos del edificio, en condiciones muy difíciles, mientras intentaba encontrar a su familia y colaborar con las tareas de asistencia.

“Cuando pasó el terremoto, estuve tres días al lado de un edificio entre los escombros, con 40 grados de calor, sin luz, estaba todo devastado, no había comida. Éramos un grupo de 15 y 30 personas que estábamos ahí todo el día”, contó.

Luego explicó que Antonela fue una de las primeras personas en acercarles ayuda, aunque en ese momento él no estaba en condiciones de dimensionar lo que sucedía.

“La primera persona que nos ayudó, que después me contaron porque yo estaba muy conmocionado, fue Antonela Roccuzzo y su Fundación. Ella nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento para que no nos faltara la bebida, la alimentación”, señaló.

El futbolista agregó que gracias a esa colaboración pudieron instalar una carpa para descansar durante las jornadas de búsqueda. “Se hizo muy presente y es algo que nunca olvidaré”, expresó.

Messi le envió ropa y zapatillas

El gesto también llegó directamente de Lionel Messi. Trejo contó que, cuando pudo regresar a Córdoba, recibió dos valijas con ropa: una enviada por trabajadores del Inter Miami y otra que había preparado el capitán de la Selección argentina.

“Una de ellas me la enviaron los trabajadores del club con cosas que habían comprado para mí porque me había quedado sin nada, y también habían juntado un dinero para enviarme por si necesitaba”, explicó.

Sobre la otra valija, reveló: “Me la enviaba Leo Messi con ropa o zapatillas de él. Y me la enviaba en este momento tan difícil, él estaba jugando el Mundial. Así y todo, él se hizo presente”.

Trejo valoró especialmente que el futbolista se haya involucrado en una situación personal tan dolorosa. “Fue un gesto hermoso. Muchos te mandan condolencias o un mensaje de ánimo, pero pocos hacen algo. Quiero resaltar eso”, manifestó.

Además, expresó su deseo de poder viajar para agradecer personalmente a quienes lo acompañaron. “Espero pronto poder ir para darles un abrazo y agradecerles a cada uno que tuvo ese gesto conmigo. Es asombroso que un jugador de la talla mundial de él, del mejor jugador de la historia, haya tenido ese gesto para conmigo y mi familia. Quería resaltarlo y agradecerlo”, agregó.

El terremoto y los tres días de búsqueda

Al recordar lo ocurrido, Trejo explicó que estaba separado de su familia porque había viajado con el plantel del Club Sport Marítimo de La Guaira a Caracas para disputar un partido frente al Deportivo Miranda. Su esposa y sus hijos habían permanecido en el hogar.

El sismo lo sorprendió en el estadio, cuando el entrenador daba la charla técnica antes de salir a realizar la entrada en calor. Tras el movimiento, el plantel salió corriendo y comenzó la preocupación por conocer el estado de sus seres queridos.

“Intenté llamar a mi señora, pero las líneas estaban caídas y empecé a desesperarme. Intentaba regresar a La Guaira por todos los medios para asegurarme de que ellos estuvieran bien, pero las calles estaban cortadas”, recordó.

Finalmente, logró llegar a la zona durante la noche y encontró el edificio derrumbado. Desde ese momento permaneció allí durante tres días, mientras buscaba a su familia y pedía ayuda.

“Desde esa madrugada, estuve parado en mi edificio durante tres días hasta que los pude encontrar, pero fueron los tres días más difíciles de mi vida”, expresó.

El fútbol quedó en un segundo plano

A sus 38 años, Trejo reconoció que la tragedia modificó por completo sus prioridades y que considera dejar la actividad profesional. Aseguró que actualmente no está entrenando y que no tiene la fortaleza emocional para volver a jugar.

“Voy a dejar el fútbol. No creo seguir jugando, el fútbol ya pasó a un segundo plano, pero sí me hace bien estar y ver. Tengo muchísimos conocidos y muchos amigos en el fútbol. Este fútbol se ha solidarizado mucho conmigo”, afirmó.

Aunque sostuvo que el deporte seguirá formando parte de su vida, explicó que ya no siente deseos de regresar a las canchas como jugador. “Amo el fútbol, seguramente esté vinculado al fútbol, pero jugar no está en mis prioridades, ni como anhelo. Perdí completamente las ganas. Es un tiempo que ya se acabó internamente”, concluyó.