Lali Espósito contó cómo será su casamiento con Pedro Rosemblat: una fiesta íntima y sin luna de miel por ahora

Lali Espósito habló sobre su próximo casamiento con el comunicador Pedro Rosemblat y compartió algunos detalles de cómo será la celebración. La cantante confirmó que será un encuentro íntimo, pensado para compartir con familiares y amigos, y descartó algunos de los detalles que circularon en los últimos días sobre su vestido de novia.

“A veces me dicen que voy a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros, pero no. Nada de eso va a pasar”, aseguró la artista al referirse a la vestimenta que eligió para la ocasión.

Lejos de una celebración multitudinaria, Espósito explicó que la idea es organizar un festejo cercano, con las personas más importantes para la pareja.

“Es todo muy tranqui, muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”, expresó.

La emoción de compartir la boda con sus seres queridos

Durante la entrevista, la cantante también se refirió a la importancia de reunir a sus afectos en un momento especial. En ese sentido, contó que algunos familiares viajarán desde el interior del país para acompañarla.

“Se unen los amigos, se une mi familia. Yo tengo familia en el interior del país y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí, a mis hermanos, cómo el otro se alegra por tu felicidad, te llena de emoción. Te sentís acompañado. Creo que va a ser un momento bonito”, manifestó.

La artista destacó así el valor de compartir la celebración con su círculo más cercano y de reunir a las familias y amistades de ambos en torno a la pareja.

Sin luna de miel por compromisos laborales

Otro de los aspectos sobre los que habló Lali fue la posibilidad de realizar un viaje después del casamiento. Sin embargo, reconoció que, por el momento, sus compromisos profesionales y los de Rosemblat no les permiten organizar una luna de miel inmediata.

“No me da la agenda, pero en algún momento me iré de viaje. Él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo”, comentó.