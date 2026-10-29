Halloween en el Thompson: organizan una travesía de SUP con disfraces, música y actividades gratuitas

La tercera edición de Halloween en el Thompson se celebrará este sábado 31 de octubre con una propuesta que combinará deporte, disfraces y música frente al río Paraná. El punto de reunión tendrá lugar en inmediaciones del Parador Arenas, con una travesía de stand up paddle (SUP) y un encuentro al atardecer. La participación será gratuita y estará abierta tanto a quienes practican la disciplina como al público en general.

Tobías Lorenzón y Gisela Díaz, los organizadores y responsables de SUP Amigos del Río, visitaron el programa GPS de Elonce y adelantaron los detalles de la celebración. “Tenemos citada a la gente a las 16 horas, donde se va a armar el hinchado de tablas y la convocatoria de todos los superos. Ya vamos a estar con nuestra carpa y la música va a arrancar a las 17”, explicó Lorenzón.

La particularidad de la convocatoria será su temática: los participantes podrán asistir disfrazados e incluso decorar sus tablas. “La idea es que puedan disfrazar hasta la tabla y pasar la tarde. Vamos a hacer una travesía corta por la playa del Thompson y después disfrutar del sunset, de la caída del sol, ahí mismo en la playa”, detalló Díaz.

Música, disfraces y una invitación abierta a todos

La programación incluirá distintos estilos musicales para acompañar la jornada. Según adelantaron los organizadores, habrá un DJ de cachengue y una propuesta de música electrónica fusionada con percusión en vivo, con la participación de Bololoa Afroamba y el DJ Nico Gambaro.

Uno de los aspectos que destacaron los responsables de la escuela es que no será necesario contar con una tabla para sumarse. “La actividad es gratuita. Queremos que vaya la mayor cantidad de gente posible, con tabla o sin tabla, pero que se sumen con esto del color, el disfraz y la alegría”, expresaron.

Además, quienes deseen experimentar por primera vez el stand up paddle podrán consultar por las clases que la escuela ofrecerá durante la mañana, como ocurre habitualmente los sábados. Para participar de esas prácticas, los interesados deberán comunicarse previamente con los organizadores a través de sus redes sociales.

La creciente del Paraná y las condiciones para navegar

En medio de la creciente del río Paraná, los instructores también fueron consultados sobre las condiciones actuales de la playa y las posibilidades de desarrollar actividades náuticas durante la próxima temporada.

“La verdad que la creciente no nos complica. Hoy la playa está óptima”, señalaron. Explicaron que las características de las tablas permiten desplazarse por sectores de distintas profundidades y adaptarse a los cambios en el nivel del agua.

“Creo que vamos a ser los que más vamos a poder disfrutar el río esta temporada de creciente”, sostuvo Lorenzón. Sin embargo, aclaró que las condiciones meteorológicas serán determinantes: “Lo que nos va a condicionar quizás es la lluvia. Con tormenta eléctrica se suspende”.

Una escuela que busca acercar a más personas al río

SUP Amigos del Río nació hace aproximadamente cuatro años, a partir de la pasión de sus impulsores por el deporte y las travesías. Lo que comenzó como una actividad recreativa fue creciendo hasta convertirse en una escuela que recibe a personas interesadas en aprender a remar.

“Surge de amar el río, el deporte y empezar de manera recreativa haciendo travesías largas, recorriendo el río y convocando gente”, recordaron. También destacaron el crecimiento que experimentó la disciplina durante el último verano, con una mayor cantidad de personas que se acercaron a tomar clases.

Sobre el aprendizaje, explicaron que las prácticas se adaptan a las condiciones de cada alumno. “Hay gente que puede remar diez minutos. La clase dura una hora, pero depende del día, del viento y de la demanda física. Algunos aprenden más rápido, otros más lento, pero todo el mundo aprende”, aseguraron.

La importancia de disfrutar el río con responsabilidad

Los instructores remarcaron que no es indispensable saber nadar para comenzar las clases, ya que las prácticas cuentan con acompañamiento y elementos de seguridad. “A todos los alumnos les damos chaleco, sí o sí. Vas con un instructor al lado, tenemos instructores guardavidas y llevás una pita de seguridad que te ata a la tabla”, explicaron.

No obstante, recomendaron aprender natación para ampliar las posibilidades de disfrutar del entorno acuático. “Estamos en Paraná, en Entre Ríos, tenemos espejos de agua por todos lados y te perdés media experiencia si no sabés nadar”, reflexionaron.

Finalmente, Lorenzón y Díaz invitaron a los paranaenses a redescubrir el paisaje natural de la ciudad. “Nuestro Paraná nos ofrece unas caídas de sol que son impecables, hermosas. Hay que empezar a disfrutarlo, a habitarlo, salir un poco de la tierra, de la cotidianidad del día a día y sumarse”, expresaron.