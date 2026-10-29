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Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 2 recorren Paraná en bicicleta para conocer su historia

Alumnos de cuarto, quinto y sexto año de la E.E.T. Nº 2 participan de la tercera edición de "Bicicleteando en la historia paranaense". La propuesta combina actividad física con visitas guiadas por lugares emblemáticos de la ciudad, desde el Parque Urquiza hasta el Túnel Subfluvial.

29 de Octubre de 2026
Escuela Técnica Nº 2: recorrido histórico en bicicleta por Paraná.
Escuela Técnica Nº 2: recorrido histórico en bicicleta por Paraná. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

Alumnos de cuarto, quinto y sexto año de la E.E.T. Nº 2 participan de la tercera edición de "Bicicleteando en la historia paranaense". La propuesta combina actividad física con visitas guiadas por lugares emblemáticos de la ciudad, desde el Parque Urquiza hasta el Túnel Subfluvial.

Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 2 "Almirante Guillermo Brown" de Paraná realizan un recorrido guiado en bicicleta por distintos puntos históricos y turísticos de la ciudad. La actividad, denominada “Bicicleteando en la historia paranaense”, reúne a alumnos de cuarto, quinto y sexto año y combina educación física, historia y geografía.

 

La propuesta se desarrolla por tercera vez y tiene como punto de partida el monumento a Urquiza, ubicado en el Parque Urquiza. Desde allí, los estudiantes recorren distintos espacios emblemáticos acompañados por docentes y una guía turística.

 

Marisa Pomulo, vicerrectora de la E.E.T N&ordm; 2 (Elonce)
Marisa Pomulo, vicerrectora de la E.E.T Nº 2 (Elonce)

 

"Es una alegría muy grande poder estar acá. Se reúne la destreza física de andar en bicicleta con los conocimientos históricos y geográficos de nuestra ciudad", expresó a Elonce la vicerrectora Marisa Pomulo, quien destacó el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná.

 

Un recorrido por los lugares históricos de Paraná

 

Adrián Kaplán, coordinador del área de Educación Física, explicó que el itinerario incluye el monumento a Urquiza, la Danza del Indio, el anfiteatro, la Costanera, el Puerto Sánchez y el balneario Thompson, hasta finalizar en el Túnel Subfluvial.

 

Adri&aacute;n Kaplan, coordinador del Área de Ed. F&iacute;sica (Elonce)
Adrián Kaplan, coordinador del Área de Ed. Física (Elonce)

 

En cada parada, los alumnos reciben explicaciones sobre los acontecimientos y personajes vinculados con esos lugares. "Nos hace conocer parte de nuestra historia que uno pasa día a día y no tiene idea", señaló Kaplán sobre el trabajo de la guía turística.

 

La guía Carina Caminos destacó que la experiencia permite descubrir espacios que los jóvenes conocen, pero cuya historia muchas veces desconocen. "Se disfruta mucho porque combinamos la actividad física con la historia y vamos descubriendo la rica historia que tiene nuestra ciudad", afirmó.

 

Carina Caminos, gu&iacute;a del recorrido en bicicleta (Elonce)
Carina Caminos, guía del recorrido en bicicleta (Elonce)

 

Una experiencia que combina aprendizaje y actividad física

 

El profesor Lisandro Abella explicó que los docentes acompañan a los estudiantes durante todo el trayecto, especialmente en los sectores con pendientes. "La idea es acompañarlos, que disfruten los chicos y cuidarlos", sostuvo.

 

Lisandro Abella, profesor (Elonce)
Lisandro Abella, profesor (Elonce)

 

Entre los participantes había estudiantes que realizaban la bicicleteada por primera vez. Un alumno proveniente de Seguí destacó la oportunidad de conocer la ciudad, mientras que otros aguardaban con entusiasmo el comienzo del recorrido.

 

 

La escuela técnica Nª2 realizará un recorrido guiado especial en bicicleta

Temas:

Actividad física Paraná escuela técnica N° 2 bicicleteada Estudiantes Propuesta
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