Los Musiqueros Entrerrianos celebraron el Día de la Chamarrita y presentaron nueva canción

En el marco del Día de la Chamarrita, Los Musiqueros Entrerrianos dialogaron con Elonce y celebraron la música y la identidad cultural de la provincia. Hablaron sobre su trayectoria, la difusión del género en distintos puntos del país y presentaron su nuevo proyecto musical, inspirado en las expresiones y costumbres de los entrerrianos.

El aniversario del nacimiento de Linares Cardozo, uno de los grandes referentes de la música y la poesía entrerriana, fue el punto de partida de la charla. El grupo destacó su legado y la importancia de mantener vigente una expresión artística que representa la identidad provincial.

"Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos", señalaron sobre la continuidad de la chamarrita y la necesidad de generar espacios para su difusión.

También remarcaron la importancia de acompañar la promoción turística de Entre Ríos con sus propias expresiones culturales. "Vamos a difundir, promocionar Entre Ríos, tenemos que hacerlo con música entrerriana. La gente viene a consumir Entre Ríos desde sus comidas, su música y todo. Nosotros aportamos nuestro granito", expresaron.

Los Musiqueros Entrerrianos en Buenas Noches

Una chamarrita que llegó a distintos puntos del país

Los Musiqueros Entrerrianos recordaron que su vínculo con el público de la provincia de Buenos Aires comenzó cuando se instalaron allí, en 1997. Según contaron, encontraron una recepción espontánea que les permitió sostener su actividad artística durante los primeros años.

"La provincia nos abrió las puertas de una manera espontánea e instantánea. Con eso nosotros pudimos subsistir esos primeros años porque, al alejarnos de nuestra provincia, contratarnos les quedaba muy caro, teníamos que viajar y todo", explicaron.

Además, destacaron que su propuesta buscó combinar el repertorio tradicional con nuevas ideas y renovaciones musicales, sin perder las raíces entrerrianas.

"Los hermanos Cuesta los han conocido en todo el país, pero nuestra propuesta, si bien tiene este condimento de traer algunas canciones, veníamos con algunas otras cuestiones, otras ideas y otra renovación en la música. Por suerte y siempre somos muy agradecidos, nos recibieron con mucho cariño, principalmente la provincia de Buenos Aires", manifestaron.

"Idioma entrerriano", una canción sobre las palabras y las costumbres de la provincia

Uno de los principales anuncios de la visita fue el lanzamiento de "Idioma entrerriano", una nueva canción que busca reflejar la manera de hablar de los habitantes de la provincia, sus modismos y expresiones cotidianas.

Los integrantes explicaron que el proyecto surgió como un desafío creativo: reunir en una composición las palabras y ocurrencias que forman parte de la identidad entrerriana.

"Mañana se estrena la nueva canción que fue todo un desafío, porque poner todas las ocurrencias de los entrerrianos, las palabras, los modismos, las formas, no era nada sencillo", contaron.

Para construir la propuesta, decidieron convocar a los propios entrerrianos y recuperar aquellas expresiones que permiten reconocer el origen de una persona a través de su manera de hablar.

"Cuando uno dice una palabra, 'Che, vos de dónde sos, vos sos entrerriano', con una palabra a veces nos damos cuenta", explicaron sobre la idea que dio forma al proyecto.

Entre los ejemplos mencionaron expresiones como "gurí", "campito" y otras palabras características del vocabulario provincial.

La respuesta del público fue tan amplia que los músicos adelantaron que podrían realizar nuevos tomos del proyecto. "Va a tener varios volúmenes porque la gente nos tiró tantas palabras", anticiparon.

La canción quedó disponible desde la medianoche en las plataformas digitales, mientras que en YouTube se anunció un video con la letra para que el público pudiera seguir la propuesta.

Celebramos el día de la chamarrita con los Musiqueros Entrerrianos

Una agenda con presentaciones en Entre Ríos y Buenos Aires

El grupo tiene en agenda presentaciones para las próximas semanas, con actuaciones en distintas localidades y fiestas populares.

El 7 de noviembre participarán de la Dorfest, en Aldea Protestante, una celebración que incluirá comidas típicas y actividades culturales. Los músicos estarán a cargo de la apertura del escenario desde las 21, con entrada libre y gratuita.

También adelantaron que el 8 de noviembre se presentarán en Victoria y que el siguiente fin de semana viajarán nuevamente a la provincia de Buenos Aires para participar de la Fiesta Provincial del Cordero Costero, en Mar de Cobo.