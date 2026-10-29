Cristiano Ronaldo marcó un triplete: a cuánto quedó de los 1000 goles

Cristiano Ronaldo llegó a los 985 goles oficiales de su carrera profesional después de marcar un triplete en la victoria de Al-Nassr por 5-3 frente a Al-Kholood, en una nueva jornada de la liga de Arabia Saudita. Con esta actuación, el delantero portugués quedó a solamente 15 tantos de alcanzar la histórica cifra de los 1.000 goles.

El encuentro se encontraba igualado 2-2 cuando el cinco veces ganador del Balón de Oro apareció para marcar tres goles y asegurar el triunfo de su equipo. Su actuación permitió que Al-Nassr sumara tres puntos importantes en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Con esta victoria, el conjunto saudí alcanzó los 28 puntos y se ubicó en la segunda posición, con la misma cantidad de unidades que Al-Qadisiya, aunque con una diferencia de gol inferior. Sin embargo, Al-Nassr cuenta con un partido menos disputado.

Cristiano Ronaldo se acerca a los 1.000 goles

El triplete le permitió a Cristiano Ronaldo alcanzar los 137 goles con la camiseta de Al-Nassr, club al que llegó a fines de 2022 después de su salida del Manchester United.

Además, el delantero acumula ocho tantos en la presente temporada de la liga saudí, a los que se suma una conquista en la AFC Champions League Elite.

Cristiano Ronaldo 9️⃣8️⃣5️⃣ Hat-trick tonight. 🇵🇹 @Rtiban1 @SPL_EN 🎥 https://t.co/lhHEGsrIoL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2026

A sus 41 años, el portugués mantiene su capacidad goleadora y continúa acercándose a una cifra que se convirtió en uno de los grandes objetivos del tramo final de su carrera.

Los 985 goles oficiales incluyen sus anotaciones en Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr y la selección de Portugal.

Al-Nassr sigue en la pelea por el campeonato

La victoria frente a Al-Kholood tuvo importancia tanto para las estadísticas personales de Ronaldo como para las aspiraciones de Al-Nassr en el torneo saudí.

El equipo consiguió imponerse en un partido de ocho goles, después de atravesar un desarrollo complicado que llegó a estar empatado en dos oportunidades.

En ese contexto, Ronaldo fue decisivo al convertir tres veces y permitir que su equipo se mantuviera entre los principales protagonistas del campeonato.

El portugués también continúa pendiente de su futuro con la selección nacional, mientras intenta sostener su rendimiento para alcanzar los 1.000 goles oficiales.

De mantener su promedio de anotaciones, podría acercarse todavía más a esa marca durante la actual temporada, aunque el momento en que consiga alcanzarla dependerá de su participación y eficacia en los próximos encuentros.