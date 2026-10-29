Vuelve el circuito provincial de beach vóley con 18 fechas en Entre Ríos: cuándo comienza y cómo participar

El circuito provincial de beach vóley volverá a desarrollarse en Entre Ríos con una propuesta que contempla 18 fechas y busca recuperar una competencia que había perdido continuidad en los últimos años. El calendario comenzará el 19 de diciembre en Gualeguaychú y se extenderá hasta abril, con torneos en distintas localidades de la provincia.

Los organizadores Jorge Monserrat y Gastón Krum visitaron el programa Buenas Noches, de Elonce, para presentar el Beach Volley Tour y explicar cómo surgió la iniciativa. La propuesta despertó rápidamente el interés de deportistas y organizadores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, con la posibilidad de ampliar el alcance del circuito.

“Arrancamos con la idea de que queríamos reflotar lo que era el circuito provincial, que hace muchos años que se venía haciendo y últimamente había decaído”, explicó Monserrat. Sobre la respuesta que recibió la convocatoria, destacó: “Yo publiqué un domingo para armarlo y el martes ya tenía para hacer seis fechas en la provincia y al viernes ya tenía 18 fechas”.

Un circuito que reunirá a distintas localidades

La competencia tendrá presencia en localidades como Sauce de Luna, Nogoyá, Federal, Concepción del Uruguay, Villa Urquiza, Concordia, Bovril, Villaguay, La Paz, Diamante, Paraná y Gualeguaychú. También manifestaron interés en participar y organizar encuentros referentes de Santo Tomé y Coronda, en Santa Fe, mientras que existen contactos con deportistas de Córdoba.

Monserrat explicó que uno de los principales desafíos fue encontrar una modalidad que permitiera sostener económicamente las competencias. “Nos pusimos a pensar cómo lo podíamos hacer más viable, sobre todo para la organización, por la parte económica, y le encontramos la vuelta”, señaló.

El organizador también destacó el crecimiento de la disciplina fuera de las ciudades costeras. “Se juega mucho y desde hace muchos años. Han salido muchos buenos jugadores”, afirmó. Además, mencionó que localidades como Sauce de Luna, Federal y Cerrito cuentan con canchas en sus polideportivos, donde los deportistas ya comenzaron a entrenarse para la temporada.

Cómo será la competencia y quiénes podrán participar

El Beach Volley Tour contará con categorías A y B para la rama masculina y una categoría femenina, aunque la organización de cada sede dependerá de su infraestructura. Algunas localidades disponen de varias canchas, mientras que otras deberán adaptar el desarrollo de los encuentros a los espacios disponibles.

Una de las particularidades del circuito es que las duplas no estarán obligadas a disputar todas las fechas. “Cada uno es libre. Obviamente, cuantas más fechas juegue, va a llevar un ranking y va a sumar puntos para llegar a los primeros puestos a fin de temporada”, explicó Monserrat.

La primera competencia será el 19 de diciembre en Gualeguaychú, mientras que la segunda se realizará entre Navidad y Año Nuevo en Paraná. Las inscripciones se gestionarán individualmente en cada sede y la información se difundirá mediante las redes sociales de los organizadores.

Un torneo preparatorio en el Thompson

Antes del comienzo oficial del circuito, el balneario Thompson de Paraná será escenario de un torneo preparatorio el domingo 8 de noviembre. La jornada permitirá que las duplas comiencen a competir después de varias semanas de entrenamiento.

“En todos los lugares están todos entrenando y ya quieren jugar. Entonces dije que teníamos que hacer algo”, contó Monserrat. Al momento de la entrevista, el encuentro ya contaba con 32 duplas inscriptas, mientras que las inscripciones permanecían abiertas hasta el jueves previo al torneo, a través de Instagram, en Thompson Beach Volley.

Por su parte, Gastón Krum se refirió a las exigencias físicas de la disciplina. “Cuesta llegar a la pelota, hay que correr, hay que aguantar en el calor”, describió. También remarcó la importancia del entrenamiento, la hidratación y la preparación física para reducir errores durante los partidos.

El beach vóley, una disciplina abierta a nuevos jugadores

Krum explicó que su vínculo con el beach vóley comenzó como una continuidad de su experiencia en el vóley tradicional. Durante los meses de verano, la práctica sobre arena representa una alternativa para quienes habitualmente compiten en canchas cubiertas.

Sin embargo, los organizadores aclararon que no es indispensable tener experiencia previa. “Cualquier persona que se quiera dedicar a entrenar y aprenderlo lo puede hacer. No es necesario sí o sí haber jugado vóley de piso”, señalaron durante la entrevista.

Con deportistas que ya se preparan en distintas localidades y una convocatoria que superó las expectativas iniciales, el regreso del circuito provincial busca recuperar un espacio de competencia, promover nuevos encuentros y fortalecer el desarrollo del beach vóley entrerriano.