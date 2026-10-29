Peleas y denuncias cruzadas en barrio Yatay: investigan agresiones y un presunto abuso sexual

REDACCIÓN ELONCE
Un conflicto familiar en barrio Yatay de Paraná derivó en enfrentamientos y denuncias cruzadas. La Policía confirmó presentaciones por agresiones y un presunto abuso sexual. Además, intervino el Copnaf por un niño de un año.
Las peleas y denuncias cruzadas en barrio Yatay, en Paraná, motivaron la intervención policial tras un enfrentamiento entre familiares y vecinos de calle Pérez Colman al final. Los incidentes ocurrieron cerca del mediodía y derivaron en denuncias por agresiones y un presunto abuso sexual, hechos que permanecen bajo investigación.
La comisaria principal Cecilia Galiano, segunda jefa de la División Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, explicó a Elonce que el conflicto comenzó durante la mañana, cuando personal del Copnaf, División Minoridad y Comisaría Octava intervino en una vivienda por disposición judicial.
"Todo comenzó hoy temprano por la mañana con una intervención que hace COPNAF y División Minoridad, acompañados por el personal de comisaría Octava y de otras áreas", indicó Galiano. El procedimiento estuvo relacionado con una joven de 26 años que posteriormente recibió asistencia en el Hospital Escuela de Salud Mental.
Una mujer denunció agresiones y un presunto abuso sexual
Después del procedimiento se registraron enfrentamientos entre integrantes de la familia, incluidos tíos, primos y otros allegados. Algunas de las personas involucradas realizaron denuncias policiales.
Una mujer se presentó en Elonce con lesiones visibles y manifestó que había sido agredida por un sobrino y otros familiares. La funcionaria confirmó que también existen acusaciones de la otra parte.
"Ella denuncia agresión por parte de un sobrino y por parte de otros familiares, como también desde la otra parte hay denuncias en contra de esta familia", señaló Galiano. La comisaria también confirmó que la mujer denunció un presunto abuso sexual. "Esto está denunciado por parte de ella y es materia de investigación posterior sobre la circunstancia en que se dieron los hechos que ella relata", aclaró.
Antecedentes de conflictos entre familiares
Según explicó la funcionaria, los enfrentamientos tienen antecedentes y anteriormente se registraron intervenciones policiales y medidas de exclusión en el sector.
"Son problemas de larga data. Son personas conocidas en la zona", afirmó Galiano, quien indicó que existen denuncias anteriores entre hermanos, primos y otros integrantes de la familia.
La mujer que denunció las agresiones también manifestó que existía una disputa por la propiedad de una vivienda, situación que forma parte de los antecedentes mencionados por la Policía.
Intervino el Copnaf por un niño de un año
Galiano precisó que la intervención inicial se realizó por orden del Juzgado de Familia N° 1 y estuvo vinculada con un niño de un año y su madre.
"COPNAF intervino por la mañana con una orden de Juzgado de Familia Nº1 en uno de los domicilios con respecto a un menor de un año de edad", explicó.
La joven de 26 años fue asistida en el Hospital Escuela de Salud Mental y quedó en observación. Mientras tanto, el niño permaneció bajo la órbita del organismo provincial de protección de derechos.
Refuerzan la prevención en la zona
Ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos, la Policía implementó recorridas preventivas en barrio Yatay y sectores cercanos.
"Ahora tenemos operativos implementados para prevención para que no vuelva a surgir un conflicto similar durante la noche", sostuvo Galiano.
La comisaria aclaró que, al momento de la entrevista, la Fiscalía no había ordenado nuevas medidas en los domicilios involucrados. Las actuaciones dependerán del análisis de las denuncias presentadas.