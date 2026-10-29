Ciro Mizawak, el joven piloto de Paraná que busca consolidarse en el Karting Entrerriano

El automovilismo entrerriano tiene nuevas promesas y una de ellas es Ciro Mizawak, un piloto paranaense de 14 años que transita su primera temporada en la categoría Junior A 150 cc del Karting Entrerriano. Con una década de experiencia sobre los kartings, el joven destacó su crecimiento durante 2026 y proyectó sus próximos pasos en el deporte motor.

En diálogo con El Once Deportivo, Mizawak contó que su recorrido comenzó a los cuatro años y que el año pasado dio el salto de las competencias sobre tierra al asfalto, dentro de la categoría Promocional. Para esta temporada, el desafío fue incorporarse a una divisional con pilotos de mayor experiencia y un nivel competitivo diferente.

"Fue un proceso porque no fue para nada fácil. De a poco estamos agarrando experiencia y seguimos sumando", señaló sobre su adaptación a la Junior.

Su primera temporada en la Junior A 150 cc

El piloto reconoció que competir en una categoría nueva implicó acostumbrarse a otros rivales y estilos de manejo. Sin embargo, valoró el progreso que consiguió desde la primera carrera hasta el cierre de la temporada.

"La verdad que bastante positivo. En el campeonato no estamos peleando por nada pero categoría nueva no es para nada fácil. Estamos sumando experiencia y muy contento por el avance desde la primera carrera hasta ahora", expresó.

También destacó las mejoras en el manejo y la puesta a punto del karting: "Mucho avance en manejo, en la puesta a punto, así que muy contento y muy buen balance".

Entre las actuaciones que recordó, mencionó las competencias de Paraná y La Paz. En esta última tuvo un percance cuando avanzaba entre los primeros puestos y buscaba acercarse a la punta.

"Arranqué décimo, ya en la primera vuelta estaba séptimo. Llegamos al pelotón de adelante, estábamos en un circuito muy rápido, en el que es muy importante la succión, y nos pudimos prender a la punta. Un toque mío hacia otro me hizo hacer un trompo y ahí lo perdí todo", relató.

También valoró su desempeño en Paraná, donde consiguió el segundo puesto en la clasificación, terminó quinto en la serie y octavo en la final. "Fue el fin de semana más competitivo desde el arranque", afirmó.

El desafío económico y la búsqueda de sponsors

Uno de los principales obstáculos para continuar compitiendo es el presupuesto que demanda el automovilismo. Mizawak explicó que sostener la participación en todas las fechas representa un esfuerzo importante para su familia.

"Viene compleja. Es la parte más difícil de todas. Es muy difícil llevarlo. Por eso estamos buscando sponsors porque no es fácil correr todas las fechas sin apoyo, porque se hace muy caro", manifestó.

Actualmente cuenta con el acompañamiento de Imovic, Boxes, Tes Eventos, Fractal y Peñel, aunque busca sumar nuevos patrocinadores para afrontar los próximos desafíos.

Quienes quieran acompañar su carrera pueden comunicarse con él a través de Instagram. "Me pueden mandar al Instagram, se comunican conmigo y ahí yo les mando la información. Les puedo mandar una carpeta publicitaria y coordinamos", explicó.

Una pasión familiar y el sueño de llegar al Turismo Carretera

El automovilismo también forma parte de la historia familiar de Ciro. Su padre, Gustavo Mizawak, compite en la categoría Master y pelea por el campeonato. Además, el número 38 que utiliza en su karting tiene un significado especial.

"Mi tío y mi papá lo usaban, siempre corrieron con ese número.Sigo con la idea", contó. El joven también destacó la influencia de su padre en su formación como piloto y valoró su desempeño en su primera temporada sobre asfalto.

"Tiene un montón de años corriendo, es su primer año en asfalto y está ahora tercero en el campeonato peleando. Me sorprende, me pone muy feliz verlo arriba del karting y peleando así", expresó.

En cuanto a sus referentes, mencionó a Mariano Werner y Facundo Chapur. También destacó las condiciones de Joaquín Pagola, uno de los pilotos con los que compartió pista durante la temporada.

"Joaquín tiene mucha confianza sobre él. Me ha pasado pelear posiciones contra él y en los lugares que vos decís que es imposible pasar, va, se tira y te pasa con confianza. Eso lo ayuda un montón a avanzar y mantenerse también en las posiciones", analizó.

Su gran objetivo a futuro es llegar al Turismo Carretera y, en ese camino, proyecta una posible experiencia en una categoría de fórmula.

"La idea es correr en auto, pero hoy paso a paso. No es para nada fácil. Más que nada lo económico no es fácil", sostuvo.

Incluso estimó que, si las condiciones económicas lo permiten, podría dar ese salto dentro de dos años. Su aspiración final es competir en el TC y, al momento de elegir una marca, se inclinó por Ford.

Estudio, entrenamiento y objetivos para 2027

Con 14 años, Mizawak también debe organizar sus compromisos deportivos con la escuela. Reconoció que combinar las competencias con las obligaciones educativas no siempre resulta sencillo, especialmente cuando debe viajar los fines de semana.

"No es fácil porque no estoy los viernes de clases, tengo que faltar. Cuando hay examen los lunes, hay que tratar de estudiar los fines de semana de carrera, que es casi imposible, y hay que llevar resumen de todo", explicó.

Según contó, en su institución le justifican las inasistencias correspondientes a las competencias y puede coordinar las fechas de los exámenes con sus docentes.

De cara a 2027, el paranaense se mostró optimista y consideró que la experiencia acumulada durante su debut en la Junior A 150 cc puede permitirle dar un nuevo paso competitivo. "Creo que podemos pelear por el campeonato. Ojalá y sea así", manifestó.

Mientras tanto, se prepara para afrontar las próximas competencias con confianza y entrenamiento físico. "Cada fecha me pongo muy feliz de correr porque no es fácil. Lo disfruto. Es algo competitivo, pero voy a disfrutar, ese es mi objetivo", concluyó.