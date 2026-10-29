Cuatro detenidos tras una persecución en Bovril: secuestraron 100 kilos de carne y un arma

Cuatro detenidos en Bovril fue el resultado de un operativo policial desarrollado en un camino vecinal, donde efectivos de la Brigada Interdepartamental interceptaron a un grupo de sospechosos que intentó escapar al advertir la presencia de las fuerzas de seguridad. Durante el procedimiento se secuestraron 100 kilogramos de cortes cárnicos vacunos y un arma de fuego.

El operativo comenzó cuando los uniformados observaron un automóvil Volkswagen Gol Trend blanco y una motocicleta ocupada por dos hombres que llevaban mochilas y un arma. Al recibir la orden de detenerse, los ocupantes de ambos vehículos emprendieron la fuga.

Los policías iniciaron el seguimiento de la motocicleta hacia una zona ferroviaria. Posteriormente, observaron que dos ocupantes del automóvil ingresaban a una vivienda, donde también se refugiaron los motociclistas. Los cuatro intentaron escapar a pie, pero fueron reducidos con colaboración de la Comisaría de Bovril.

Secuestraron carne vacuna, un arma y otros elementos

Desde el exterior de la vivienda, los efectivos advirtieron la presencia de bolsas con cortes de carne y un arma de fuego. Tras comunicar la situación a la Fiscalía de turno, se autorizó el ingreso al inmueble y el secuestro de los elementos encontrados.

Durante el procedimiento, la Policía incautó 100 kilos de carne vacuna, un arma calibre .22 con cartuchos, una motocicleta Corven Hunter 150 cc, cuchillos y un teléfono celular. En el inmueble también se encontraron elementos presuntamente utilizados para la faena de animales, que fueron secuestrados como parte de la investigación. Los cuatro hombres, todos mayores de edad, quedaron detenidos a disposición de la Justicia.

En paralelo, personal policial de civil logró localizar el Volkswagen Gol Trend cuando ingresaba a gran velocidad a una propiedad vinculada con un hombre conocido como “El Ruso”. Los investigadores solicitarán medidas judiciales sobre el inmueble y el vehículo para avanzar con la investigación.