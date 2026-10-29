Nuevo DNI electrónico: quiénes deben renovarlo y cuánto cuesta el trámite

El nuevo DNI electrónico comenzó a implementarse en Argentina, pero no todos deben renovarlo. El documento actual sigue vigente hasta su vencimiento. Conocé los precios del trámite, quiénes deben actualizarlo y cómo solicitar un turno.
El nuevo DNI electrónico comenzó a implementarse en Argentina a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper), con un diseño actualizado y nuevas características de seguridad. Sin embargo, su incorporación no significa que todos los ciudadanos deban reemplazar inmediatamente el documento que utilizan.
Las autoridades aclararon que los ejemplares anteriores mantienen su validez hasta la fecha de vencimiento indicada. Por lo tanto, quienes tengan el DNI vigente y no necesiten modificar sus datos personales podrán continuar utilizándolo sin realizar ningún trámite adicional.
La renovación será necesaria únicamente cuando corresponda efectuar alguna de las actualizaciones previstas por la normativa o cuando el documento ya no pueda utilizarse por pérdida, robo o deterioro.
En qué casos es obligatorio tramitar un nuevo DNI
La implementación del nuevo formato no modifica las situaciones habituales en las que los ciudadanos deben actualizar su documentación. El trámite corresponde cuando el DNI anterior llega a su fecha de vencimiento o cuando deben realizarse las actualizaciones obligatorias por edad, previstas para niños de entre 5 y 8 años y adolescentes de 14 años.
También será necesario solicitar un nuevo ejemplar en caso de robo, pérdida o deterioro del documento. Lo mismo ocurre cuando una persona cambia de domicilio o necesita rectificar sus datos personales.
Otra de las situaciones contempladas es la rectificación registral por reconocimiento de identidad de género. En estos casos, el Renaper emitirá un nuevo documento con la información actualizada.
Cuánto cuesta tramitar el nuevo DNI electrónico
El DNI regular para ciudadanos argentinos cuesta $10.000, según los valores informados. Esta tarifa se aplica tanto a las renovaciones por vencimiento como a las actualizaciones obligatorias por edad, los cambios de domicilio y la emisión de nuevos ejemplares por robo, pérdida o deterioro.
Para quienes necesitan recibir el documento en menos tiempo, existen modalidades especiales. El DNI exprés cuesta $26.000, mientras que el trámite para obtenerlo en 24 horas tiene un valor de $41.000. La opción más rápida, denominada DNI al instante, cuesta $57.000.
En el caso de los ciudadanos extranjeros, el trámite tiene un costo de $20.000. Por otra parte, el primer DNI de los recién nacidos es gratuito, al igual que la primera rectificación del documento por identidad de género.
Cómo sacar turno para renovar el DNI
Los ciudadanos pueden iniciar la gestión mediante la aplicación Mi Argentina, donde es posible seleccionar un centro de documentación del Renaper, elegir una fecha y reservar un horario para realizar el trámite.
También pueden concurrir a los registros civiles provinciales, de acuerdo con los mecanismos de atención establecidos en cada jurisdicción. Algunas oficinas requieren turno previo, mientras que otras disponen de modalidades particulares para determinados trámites.
Una vez seleccionada la sede, el solicitante deberá presentarse con la documentación correspondiente. Las opciones de entrega rápida están sujetas a la disponibilidad del servicio en los centros habilitados.
Qué documentación hay que presentar
Las personas mayores de 14 años deben presentar su DNI anterior, siempre que lo conserven. En caso de pérdida o robo, podrán solicitar un nuevo ejemplar mediante el procedimiento correspondiente, señaló Clarín.
Cuando el trámite corresponde a un menor de edad, deberá concurrir acompañado por su padre, madre o tutor legal, quien tendrá que acreditar su identidad y presentar la documentación requerida.
Una vez completada la gestión, el solicitante recibirá una constancia con un número de seguimiento que permitirá consultar el estado del trámite hasta la entrega del nuevo documento.
Qué pasa con los DNI anteriores
Una de las principales dudas que surgieron con la implementación del nuevo formato es si los documentos emitidos anteriormente dejarán de tener validez.
Desde el Renaper aclararon que los DNI anteriores continúan siendo válidos hasta su vencimiento, siempre que estén en condiciones de uso y no exista alguna circunstancia que obligue a renovarlos.
Por lo tanto, quienes tengan su documentación actualizada no necesitan realizar ningún gasto adicional. El nuevo DNI electrónico se incorporará progresivamente a medida que los ciudadanos tramiten renovaciones, actualizaciones o nuevos ejemplares.