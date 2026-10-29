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Prorrogaron la presentación de declaración jurada de Ganancias: hasta cuándo se puede presentar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero extendió nuevamente el plazo para cumplir con la presentación correspondiente al período fiscal 2025. La nueva fecha límite será el 16 de noviembre.

29 de Octubre de 2026
Hay tiempo hasta el 16 de noviembre
Hay tiempo hasta el 16 de noviembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero extendió nuevamente el plazo para cumplir con la presentación correspondiente al período fiscal 2025. La nueva fecha límite será el 16 de noviembre.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una nueva prórroga para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de personas humanas y sucesiones indivisas. De esta manera, los contribuyentes tendrán tiempo hasta el lunes 16 de noviembre de 2026, inclusive, para realizar el trámite correspondiente al período fiscal 2025.

 

La modificación fue comunicada por el organismo a través de sus canales oficiales y representa una nueva extensión del calendario tributario, cuyo vencimiento anterior estaba previsto para el 30 de octubre.

A quiénes alcanza la prórroga de ARCA

 

La medida comprende a las personas humanas y sucesiones indivisas que deben presentar la declaración jurada de Ganancias, tanto aquellas inscriptas en el régimen general como quienes se encuentran adheridas al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

 

La decisión llegó luego de un pedido de extensión presentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que había trasladado a ARCA las inquietudes de los profesionales sobre las dificultades para completar las presentaciones.

 

Entre los motivos planteados se encontraban las modificaciones normativas recientes y las disposiciones necesarias para instrumentar el régimen simplificado.

Qué pasa con el pago del impuesto

 

La prórroga comunicada modifica el plazo para presentar la declaración jurada. La fecha de presentación y la del pago del saldo resultante son obligaciones que deben distinguirse, ya que el calendario tributario estableció vencimientos diferentes para cada una.

 

Por eso, los contribuyentes deberán tener en cuenta el nuevo plazo para completar la presentación y consultar las fechas correspondientes al pago según su situación fiscal.

 

La extensión busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del período fiscal 2025 y otorgar más tiempo a los contribuyentes y profesionales para completar los trámites.

Temas:

ARCA Ganancias prórroga
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