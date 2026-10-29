Vacaciones de verano 2027 en Brasil: se dispararon las reservas tras la devaluación del real

Las vacaciones de verano 2027 en Brasil registraron un fuerte incremento en las búsquedas y reservas de los argentinos luego del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales y la posterior devaluación del real. Las principales agencias de turismo informaron aumentos de hasta el 50% en las consultas de paquetes, mientras que algunos destinos de playa duplicaron su demanda.

El movimiento comenzó durante las primeras horas posteriores al resultado electoral y se consolidó entre el lunes y el martes. La depreciación de la moneda brasileña frente al dólar generó nuevas oportunidades para quienes planificaban viajar durante la temporada 2026/2027 y buscaban aprovechar una relación cambiaria más favorable.

El real registró una caída cercana al 10% frente al dólar durante el lunes posterior al balotaje, aunque posteriormente moderó su retroceso hasta ubicarse alrededor del 8% el martes. En ese contexto, la cotización informada alcanzó los 5,4 reales por dólar, un escenario que impulsó las decisiones de compra.

Cuánto aumentaron las búsquedas de vacaciones en Brasil

Las plataformas turísticas reflejaron rápidamente el cambio de tendencia. Según Despegar, las búsquedas de viajes para el verano crecieron un 44% durante el lunes, en comparación con el mismo día de la semana anterior.

“Las preferencias muestran movimientos marcados hacia Brasil en comparación con la semana pasada. Este lunes, las búsquedas para el verano crecieron 44% frente al lunes de la semana pasada”, señaló Paula Cristi, gerente general de Despegar en Argentina y Uruguay.

Los mayores incrementos se registraron en destinos tradicionales de playa. Camboriú encabezó las preferencias con una suba del 112%, seguido por Búzios, que aumentó un 75%. En el Nordeste brasileño también se destacaron Maragogi, con un crecimiento del 80%; Pipa, con el 68%; y Fortaleza, con el 56%.

Los paquetes turísticos concentraron la mayor demanda

Una de las principales características del incremento de las reservas fue la preferencia por contratar servicios combinados. En Despegar, los paquetes turísticos representaron el 53% de la demanda total de viajes hacia Brasil.

“El formato más elegido son los paquetes, ya concentran 53% de la demanda total. Se busca resolver todo en una sola compra, combinando vuelo y hospedaje para congelar tarifas, optimizar el presupuesto y viajar con tranquilidad”, explicó Cristi.

Otras compañías también registraron movimientos similares. Diego García, CEO de CVC en Argentina, grupo propietario de Almundo y OLA Mayorista, informó que las operaciones crecieron un 20% respecto del lunes y martes de la semana anterior.

Las agencias registraron más consultas y ventas

Turismocity informó que el interés por viajar a Brasil comenzó a incrementarse incluso durante la jornada electoral. Su cofundador y director de marketing, Julián Gurfinkiel, detalló que las consultas aumentaron tanto para paquetes como para pasajes aéreos.

“El lunes crecieron 50% en paquetes y 30% en vuelos contra el lunes de la semana pasada. Y el domingo lo hicieron 49% y 21% versus el domingo anterior”, precisó el empresario al comparar ambas jornadas con las de la semana previa.

Atrápalo también confirmó un incremento de la actividad. Su propietario, Martín Romano, indicó que las consultas por paquetes aumentaron un 42%, mientras que las ventas de vuelos crecieron un 27%. Entre los destinos más elegidos mencionó Florianópolis, Río de Janeiro, Búzios, Porto de Galinhas y Natal.

Más vuelos y expectativas por el CyberMonday

El crecimiento de la demanda coincidió con una ampliación de la conectividad aérea entre Argentina y Brasil. La oferta de vuelos aumentó un 7%, mientras que el Nordeste registró una expansión del 9,5% y un crecimiento del 69% en las visitas, según datos del Ministerio de Turismo brasileño.

Las empresas también anticiparon que el CyberMonday, previsto entre el 2 y el 4 de noviembre, podría generar un nuevo impulso en las contrataciones mediante promociones y alternativas de financiación.

Antes de las elecciones, las agencias ya habían observado un adelantamiento de reservas ante la incertidumbre cambiaria. La posibilidad de modificaciones en el valor del real y las expectativas sobre el dólar argentino durante 2027 habían motivado compras anticipadas.

Brasil espera una temporada con cifras récord

Tras los resultados turísticos alcanzados durante 2025, las autoridades brasileñas proyectaron una nueva temporada de elevada afluencia internacional, con Argentina como principal mercado emisor.

Desde la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur) destacaron que el país contará con una oferta récord de 8.497 vuelos y 1,67 millones de asientos durante el verano.

Además, anticiparon que habrá 33 rutas directas entre ciudades argentinas y destinos brasileños. La mayor conectividad y las condiciones cambiarias alimentaron las expectativas del sector, aunque la evolución de las reservas dependerá también de los precios y de las cotizaciones durante los próximos meses.