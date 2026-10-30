Buscan nombres para una pareja de aguará guazú de Ansenuza: cómo votar y hasta cuándo

La Administración de Parques Nacionales y Aves Argentinas abrieron una votación para elegir los nombres de una pareja de aguará guazú que habita en el Parque Nacional Ansenuza, en Córdoba. La convocatoria es virtual y permite participar desde cualquier punto del país hasta el jueves 5 de noviembre.

Los ejemplares están criando cuatro cachorros y forman parte de un proyecto de investigación sobre la especie. Ambos cuentan con collares de seguimiento satelital y son monitoreados mediante cámaras trampa.

Las opciones fueron elaboradas por los equipos de conservación y estudiantes de la Escuela José Martí de Los Pozos, una localidad cercana al lugar donde vive la pareja. Los alumnos participaron del taller “Buscando un nombre para nuestros Aguará Guazú”, dedicado a conocer sus características y la importancia de protegerlos.

Cuáles son los nombres propuestos

La primera dupla es Mistol y Luna. Mistol alude a un fruto nativo de la región que integra la alimentación del aguará guazú, mientras que Luna hace referencia a la actividad nocturna de la hembra.

La segunda alternativa es Mampa y Navira, nombres vinculados con la lengua y la toponimia de origen sanavirón. Según la propuesta, Mampa se relaciona con el agua que corre o el agua de río, y Navira remite a formas de organización social originaria, como el clan o el linaje.

La tercera opción es Chúcaro y Cucusa. El primero describe el carácter arisco atribuido al macho; el segundo hace referencia al tamaño pequeño de la cabeza de la hembra, uno de los menores registrados entre los ejemplares identificados en la zona.

Cómo participar de la votación

Para votar hay que ingresar a la publicación de la convocatoria en la página oficial de Parques Nacionales. El formulario se encuentra al final del texto y permite seleccionar una de las tres duplas.

Los participantes deben completar la casilla de correo electrónico, marcar su opción y presionar el botón de envío. No es necesario residir en Córdoba ni haber visitado el parque para participar.

La recepción de votos permanecerá abierta hasta el jueves 5 de noviembre. Los nombres ganadores se comunicarán esa misma tarde, una vez finalizada la convocatoria.

El seguimiento de la pareja y sus cachorros

El monitoreo busca obtener información sobre los desplazamientos, la alimentación y la reproducción del aguará guazú. Los registros de los adultos y sus cuatro crías permitirán conocer mejor cómo utilizan los humedales de Ansenuza.

La pérdida de hábitat, los atropellamientos en rutas, la caza y la captura ilegal están entre las amenazas que enfrenta la especie. El proyecto apunta a reunir datos que contribuyan a reducir esos riesgos y orientar las acciones de conservación.

El Parque Nacional Ansenuza protege más de 661.000 hectáreas en el noreste de Córdoba, con humedales y ambientes del Chaco Seco y el Espinal. La conservación de esos espacios resulta fundamental para que estos animales puedan alimentarse, desplazarse y reproducirse.