Incautaron cargamento de 332 kilos de marihuana valuado en más de $1.297 millones

Con apoyo del perro detector Andy, Prefectura incautó en Misiones un cargamento de 332 kilos de marihuana valuado en más de 1.297 millones de pesos.
En el marco de los controles realizados en la zona de frontera, la Prefectura Naval Argentina (PNA), con apoyo del perro detector Andy, incautó un cargamento de 332 kilos de marihuana valuado en más de 1.297 millones de pesos, tras un procedimiento realizado en la localidad misionera de San Javier.
El operativo se inició a partir de información reunida por personal de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la PNA, que alertaba sobre el posible traslado de estupefacientes en la zona. En ese contexto, una patrulla desplegó tareas de observación en inmediaciones del kilómetro 993,6 del río Uruguay, a la altura del Puerto Natural Once Vueltas. Fue así que luego de vigilancias, los efectivos detectaron un automóvil sospechoso que circulaba por un camino de tierra.
Ante la presunción del tráfico de drogas, los prefectos iniciaron un seguimiento controlado, pero al advertir la presencia policial, el conductor ingresó a un camino secundario, abandonó el vehículo con la puerta abierta y escapó del lugar.
Ante ello, con la intervención del perro detector Andy y su guía, se realizaron rastrillajes en el sector y dentro del automóvil, los cuales permitieron localizar bolsones en el rodado y entre la vegetación. Además, personal de Criminalística de la Policía de Misiones llevó adelante las pericias correspondientes.
Como resultado de la requisa, se secuestraron 17 bultos con 424 panes de marihuana, con un peso superior a los 332 kilogramos, cuyo valor fue estimado en más de 1.297 millones de pesos. En el procedimiento intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Oberá, con intervención del Juzgado Federal de Oberá.