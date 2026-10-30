 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Misiones

Incautaron cargamento de 332 kilos de marihuana valuado en más de $1.297 millones

Con apoyo del perro detector Andy, Prefectura incautó en Misiones un cargamento de 332 kilos de marihuana valuado en más de 1.297 millones de pesos.

30 de Octubre de 2026
La droga incautada en Misiones
La droga incautada en Misiones

Con apoyo del perro detector Andy, Prefectura incautó en Misiones un cargamento de 332 kilos de marihuana valuado en más de 1.297 millones de pesos.

En el marco de los controles realizados en la zona de frontera, la Prefectura Naval Argentina (PNA), con apoyo del perro detector Andy, incautó un cargamento de 332 kilos de marihuana valuado en más de 1.297 millones de pesos, tras un procedimiento realizado en la localidad misionera de San Javier.

 

El operativo se inició a partir de información reunida por personal de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la PNA, que alertaba sobre el posible traslado de estupefacientes en la zona. En ese contexto, una patrulla desplegó tareas de observación en inmediaciones del kilómetro 993,6 del río Uruguay, a la altura del Puerto Natural Once Vueltas. Fue así que luego de vigilancias, los efectivos detectaron un automóvil sospechoso que circulaba por un camino de tierra.

Ante la presunción del tráfico de drogas, los prefectos iniciaron un seguimiento controlado, pero al advertir la presencia policial, el conductor ingresó a un camino secundario, abandonó el vehículo con la puerta abierta y escapó del lugar.

 

Ante ello, con la intervención del perro detector Andy y su guía, se realizaron rastrillajes en el sector y dentro del automóvil, los cuales permitieron localizar bolsones en el rodado y entre la vegetación. Además, personal de Criminalística de la Policía de Misiones llevó adelante las pericias correspondientes.

 

Como resultado de la requisa, se secuestraron 17 bultos con 424 panes de marihuana, con un peso superior a los 332 kilogramos, cuyo valor fue estimado en más de 1.297 millones de pesos. En el procedimiento intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Oberá, con intervención del Juzgado Federal de Oberá.

Temas:

Prefectura Naval Argentina Estupefacientes Drogas marihuana misiones
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso