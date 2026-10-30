Comienza una nueva edición del CyberMonday con tres días de ofertas y descuentos

Desde el lunes 2 y hasta el miércoles 4 de noviembre se realizará una nueva edición del CyberMonday 2026 en Argentina, con tres jornadas de promociones y descuentos en comercios electrónicos. El evento reunirá a casi 800 empresas de distintos rubros.

Durante las jornadas, los consumidores podrán consultar ofertas en productos y servicios de diferentes categorías, con alternativas de financiación y modalidades de entrega que dependerán de cada comercio participante.

La propuesta permitirá realizar compras por internet durante tres días consecutivos. Para evaluar las promociones, será importante considerar el precio final de cada producto, los costos adicionales y las condiciones de pago.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Uno de los aspectos centrales para aprovechar el CyberMonday será comparar el valor de los productos entre diferentes comercios. También resultará útil consultar los precios antes del comienzo del evento para identificar las diferencias durante las jornadas de descuentos.

En las compras financiadas, los consumidores deberán revisar la cantidad de cuotas, el costo financiero total y las condiciones establecidas por cada entidad bancaria o plataforma de pago.

Otro punto será verificar los gastos de envío, los plazos de entrega y las políticas de devolución. Estos aspectos pueden modificar el costo final de una operación, especialmente cuando la compra se realiza desde localidades alejadas de los principales centros de distribución.

Cómo identificar las tiendas participantes

Los consumidores podrán consultar las empresas adheridas y las promociones disponibles a través del sitio oficial del evento, CyberMonday Argentina.

Antes de concretar una operación, es conveniente comprobar que la dirección web corresponda al comercio elegido y que la plataforma informe las condiciones de compra, los medios de pago y los datos del vendedor.

Asimismo, los compradores podrán conservar las confirmaciones de pago, facturas y comunicaciones relacionadas con la operación para realizar consultas o reclamos posteriores.

Para los consumidores de Entre Ríos, las condiciones de entrega dependerán del comercio, el producto y la localidad de destino. Por eso, antes de finalizar una compra será necesario verificar los costos de envío y la disponibilidad de distribución.