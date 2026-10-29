Papa León XIV: presentaron uno de los papamóviles preparados para su visita al país

Toyota Argentina presentó oficialmente uno de los dos papamóviles que utilizará el Papa León XIV durante su visita al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Las unidades estarán destinadas a sus desplazamientos en Buenos Aires y Córdoba.

La presentación se realizó en las instalaciones del concesionario Kansai. Participó el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede.

La automotriz informó que adaptó y donó dos camionetas Hilux para las actividades de la visita. Ambos vehículos fueron producidos en la planta de Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

Una unidad para Buenos Aires y otra para Córdoba

Uno de los papamóviles será utilizado durante los recorridos del Papa León XIV en Buenos Aires. La segunda unidad ya fue trasladada a Córdoba para las actividades previstas en esa provincia.

La camioneta destinada a Córdoba permanecerá bajo custodia de Gendarmería Nacional hasta su utilización. Su traslado formó parte de los preparativos logísticos de la visita apostólica.

Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina (derecha) y el monseñor Michael Wallace Banach.

Los dos vehículos recibieron modificaciones específicas sobre la plataforma original. Según informó la compañía, los trabajos respondieron a las exigencias técnicas y de seguridad establecidas por el Vaticano.

Cómo se adaptaron las camionetas

La transformación estuvo a cargo de Vallé Equipamientos, una empresa especializada en carrozado y equipamiento vehicular. La firma cuenta con instalaciones en Córdoba y Buenos Aires.

La empresa tiene 70 años de trayectoria y certificación de Toyota Motor Corporation de Japón. Su intervención se concentró en el acondicionamiento de las unidades para los desplazamientos del Papa León XIV.

El transporte de las camionetas fue realizado por Furlong. Los traslados se organizaron bajo protocolos de seguridad y confidencialidad.

La coordinación con la Santa Sede

El concesionario Kansai intervino en las gestiones con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina. También tendrá tareas de apoyo logístico durante las actividades que se desarrollen en Buenos Aires.

La preparación de los papamóviles reunió así a la automotriz, la firma encargada del equipamiento y la empresa responsable de los traslados. Las dos unidades se distribuirán entre los destinos previstos para su uso.

La Hilux se fabrica en Zárate desde 1997. Sobre esa base de producción nacional se realizaron las adaptaciones de los vehículos que acompañarán al Pontífice durante su estadía en la Argentina.