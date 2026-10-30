El Turismo Nacional disputa su undécima fecha en Concordia: el cronograma completo

El Turismo Nacional tendrá este viernes una presentación en el centro de Concordia, antes de disputar la undécima fecha de su calendario. La actividad incluirá un recorrido de autos de competición y una conferencia de prensa en el Paseo del Bicentenario.

La propuesta comenzará a las 18.30, cuando los vehículos circularán por las calles Urquiza, 1º de Mayo, Pellegrini y Corrientes. Los aficionados podrán acercarse para ver los autos fuera del ámbito habitual del autódromo.

A las 19 se realizará la conferencia de prensa oficial y los vehículos quedarán en exhibición para el público. El encuentro anticipará la competencia denominada “Copa Concordia”, que se desarrollará entre el sábado y el domingo.

Los horarios de la actividad en pista

La programación del Turismo Nacional en el autódromo local comenzará el sábado 31 de octubre. El primer entrenamiento está previsto para las 8.40 y el segundo se iniciará a las 11.

Durante la tarde se desarrollarán las instancias de clasificación. La primera está anunciada para las 15.10 y la segunda comenzará a las 17.20.

El domingo 1 de noviembre se disputarán las series desde las 10.05. La final está programada para las 13.10, como cierre de la actividad del fin de semana.

Las otras competencias que tendrá la ciudad en noviembre

La agenda deportiva de Concordia también incluirá el XTRM Rally Flight Series 2026, una competencia internacional de navegación aérea. La ciudad será su punto de partida y el encuentro reunirá a más de 40 pilotos de 12 países en el Aeroclub.

El autódromo volverá a recibir actividad el 7 y 8 de noviembre, con la llegada del Nuevo Car Show. La presentación se sumará a la fecha del Turismo Nacional que se correrá este fin de semana.

Además, del 22 al 28 de noviembre se realizará el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas en el Centro de Convenciones. Está prevista la participación de más de 300 atletas de distintos puntos del país.