Estafas con viajes turísticos: acusada reconoció los hechos y acordó pena condicional

En julio de 2025, salió a la luz una estafa con un viaje turístico a Mendoza que tuvo como damnificados a unas 50 personas, oriundas de las ciudades de Paraná y Diamante.

La denuncia por dicho fraude recayó sobre Carina Spahn, de Colonia Ensayo, conocida en la zona por realizar excursiones a distintos puntos del país.

Este viernes se realizó en los tribunales de Paraná la audiencia de juicio abreviado donde la acusada reconoció el hecho y se acordó una pena condicional, además de tareas comunitarias.

Foto: Elonce

En diálogo con Elonce, el abogado querellante Franco Azziani Cánepa, explicó que “las partes acordamos resolver la situación penal de Spahn que se encontraba imputada” por las estafas con los viajes de turismo.

“Ella reconoció ser la autora material, se le impuso una pena de dos años de cumplimiento condicional y tres años de normas de conductas, entre ellas tareas comunitarias por el plazo de 120 horas globales”, señaló.

Carina Spahn fue condenada por las estafas con viajes turísticos

Sobre las víctimas, el letrado dio cuenta que “algunas fueron resarcidas en algún porcentaje, no en su totalidad, mientras que otras no. En la audiencia se conoció que hubo un total de 20 damnificados incluidos en este acuerdo que no fueron resarcidos de ninguna manera y ahora tienen habilitada la vía civil para el reclamo correspondiente”.

De hecho, “ya se iniciaron en este fuero y están en proceso de mediación”, dijo Azziani Cánepa para agregar que estas personas “sienten resignación, pero a la vez esperanza porque entienden que se puede iniciar un reclamo civil con todas las pruebas a su favor”.

Vale recordar que Carina Spahn había sido imputada en mayo de este año, por presuntas estafas reiteradas a decenas de damnificados, a quienes les cobró millonarias sumas de dinero por excursiones y viajes de turismo (como a Mendoza o Misiones) que nunca se realizaron ni tuvieron devolución del dinero.

Foto: Elonce

La investigación penal formalizó la imputación tras acumular denuncias de damnificados de Paraná, Diamante y localidades de la zona. Se estima que los afectados son entre 20 y 50 personas, con un perjuicio económico global que ronda los 20 millones de pesos.

El caso detonó originalmente cuando un contingente de unas 45 personas quedó varado esperando un colectivo contratado para ir a Mendoza que nunca se presentó. Elonce.com