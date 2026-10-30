Bere Gali anunció que será mamá y reveló por qué eligió Argentina para el nacimiento de su hijo

REDACCIÓN ELONCE
La cantante paranaense Bere Gali regresó de México y sorprendió durante su visita a Nunca es Tarde. En diálogo con Elonce, contó que espera un varón, que se llamará Máximo y nacería en diciembre. También habló de su relación de pareja y de los cambios en su carrera artística.
La cantante paranaense Bere Gali regresó a su ciudad natal después de vivir en México y sorprendió al anunciar que está embarazada de su primer hijo. Durante una visita al programa Nunca es Tarde, de Elonce, reveló que espera un varón, que se llamará Máximo y que tiene fecha probable de nacimiento para el 20 de diciembre. Además, explicó por qué decidió regresar a Argentina para dar a luz y compartió detalles de su vida personal y profesional.
La artista, que había formado parte del programa durante 2021, volvió al estudio después de aproximadamente un año y medio sin visitar a sus antiguos compañeros. En medio del reencuentro, se puso de pie para mostrar su embarazo y confirmó que permanecerá en Paraná durante los próximos meses, acompañada por su familia.
“Estoy refeliz de verlos. Tanto tiempo. Pasaron cosas”, expresó entre risas, antes de contar que transita la etapa final de su embarazo y que el nacimiento está previsto para las semanas cercanas a Navidad.
Por qué Bere Gali eligió Argentina para tener a su bebé
Aunque reside y trabaja en México, la cantante decidió regresar a Paraná para atravesar los últimos meses del embarazo y el nacimiento de su hijo.
“Porque confío más. Acá está toda mi familia, está mi mamá, mis sobrinos, mi hermana, mi papá y mis amigos”, explicó cuando le preguntaron por qué había elegido Argentina.
Bere reconoció que vivir en el extranjero implica atravesar momentos de distancia con los seres queridos y que esa sensación se intensificó durante el embarazo.
“Yo vivo en México y por ahí a veces nos sentimos un poco solos en el extranjero. En este momento vulnerable se siente mucho más la soledad que cuando estás haciendo tus cosas”, relató.
La cantante contó que su madre la acompaña en los preparativos para recibir al bebé, desde la elección de la cuna hasta los detalles cotidianos del embarazo.
También confirmó que permanecerá en Paraná hasta febrero, por lo que pasará el verano junto a su familia antes de regresar a México.
Se llamará Máximo y nacería cerca de Navidad
Durante la entrevista, Bere Gali reveló que espera un varón y que junto con su pareja ya eligieron el nombre. “Es un varoncito. Se va a llamar Máximo”, anunció, y aclaró que tendrá un solo nombre y los apellidos de ambos padres.
La fecha probable de parto es el 20 de diciembre, aunque reconoció que el nacimiento podría adelantarse o producirse algunos días después.
La artista, de 38 años, también contó que la maternidad fue una decisión compartida con su pareja y que ambos buscaron el embarazo. “Sí, lo buscamos al bebecito”, afirmó.
Sin embargo, reconoció que inicialmente había pensado en esperar un poco más antes de convertirse en madre, debido a sus proyectos personales y profesionales.
Cómo conoció a Rodrigo, el padre de su hijo
Otro de los momentos de la entrevista estuvo dedicado a su relación con Rodrigo, un argentino oriundo de Buenos Aires que también vive en México y trabaja en el desarrollo de software.
Bere contó que se conocieron mediante Bumble, una aplicación de citas, y recordó que su primer encuentro estuvo a punto de suspenderse por un inconveniente doméstico.
“Ese día no iba a ir porque me quedaron las llaves dentro de mi departamento. Le mandé un audio y le dije que no podía ir, pero que si me quería esperar a que viniera el cerrajero...”, relató.
Su actual pareja decidió esperarla durante aproximadamente dos horas en una pizzería, donde finalmente se encontraron.
La cantante admitió que no sintió una atracción inmediata, aunque tuvo curiosidad por seguir conociéndolo. “Al principio fue ‘me gusta, pero no sé’. Cuando dudás, pero hay algo como que querés seguir conociendo a la persona”, recordó.
Según contó, durante la segunda cita Rodrigo le manifestó que quería formar una familia y tener hijos, una conversación que permitió conocer las expectativas de ambos.
Actualmente, él continúa trabajando en México, pero tiene previsto viajar a Argentina a comienzos de diciembre para acompañarla durante el nacimiento de Máximo.
“Él está muy feliz. Va a llegar para el parto seguro. Viene a principios de diciembre y se queda todo un mes para acompañar acá”, aseguró.
El cambio profesional de Bere Gali en México
Además de compartir las novedades personales, la cantante habló sobre la transformación que experimentó su carrera artística durante los últimos años.
Después de una etapa de intensa actividad sobre los escenarios mexicanos, decidió comenzar a dedicarse a la producción de espectáculos y eventos. “Estoy produciendo shows, happenings, eventos. Sigo haciendo todo online, organizando todo desde acá”, explicó.
Bere señaló que la decisión respondió al agotamiento que le generaba realizar varias presentaciones musicales en una misma jornada, con largos traslados por la Ciudad de México.
“Era salir de un lugar, meterme a otro y después ir a otro que te quedaba dos horas de distancia por el tráfico. Así estabas de lunes a sábado, o domingo también. En un momento dije: ‘No puedo más’”, recordó.
La artista explicó que comenzó a trabajar en producción hace aproximadamente tres años, aunque aclaró que no abandonó su vínculo con la música.
“Siempre voy a cantar. Me encanta el escenario, los outfits, los brillos, la puesta en escena, lo artístico. Ahí fue donde decidí hacer el giro y empezar a producir”, expresó.
Contó que la apartaron de un show por estar embarazada
Durante la conversación, Bere Gali también relató una experiencia laboral que vivió en México después de que los organizadores de un espectáculo conocieran su embarazo.
Según contó, había sido convocada para cantar en un evento, pero luego de publicar una fotografía mostrando su panza recibió un mensaje en el que le solicitaron que enviara un reemplazo.
“Me bajaron de un show cuando se enteraron que estaba embarazada”, aseguró.
La cantante explicó que los organizadores justificaron la decisión por la supuesta exigencia física de la presentación, aunque sostuvo que se trataba de un espectáculo de jazz que no requería esfuerzos especiales.
“Me dijeron que para que no tuviera un exceso físico, que no fuera yo, que mandara un reemplazo. Pero no era demanda física porque hacíamos jazz: era un micrófono y estabas parada”, relató.
Bere interpretó lo ocurrido como una situación de discriminación vinculada con su embarazo y reconoció que inicialmente había naturalizado la posibilidad de dejar de cantar cuando su panza comenzara a notarse.
El reencuentro con Nunca es Tarde y el cariño de los televidentes
Hacia el final de la entrevista, la artista recordó su paso por Nunca es Tarde y agradeció el afecto que continúa recibiendo de quienes la conocieron durante aquella etapa.
“No puedo creer que estuvimos trabajando un año y medio y todavía recibo mensajes de las personas que estaban en ese momento, en 2021, cuando yo trabajaba con ustedes”, expresó.
También aseguró que continúa siguiendo el programa desde México y que conserva un vínculo especial con sus antiguos compañeros y con el público de Elonce.
“Los quiero un montón y a los televidentes de Nunca es Tarde, muchas gracias por el amor que todavía sigo recibiendo desde esa época”, manifestó.
Antes de despedirse, aceptó la invitación para volver a interpretar la canción de apertura del programa, una melodía que la vinculó con sus años de trabajo en la televisión paranaense.