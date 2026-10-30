ARCA prorrogó el plan de pagos para Pymes: qué deudas permite financiar y en cuántas cuotas

ARCA prorrogó hasta el 30 de diciembre el plazo para que las Pymes adhieran al plan especial de facilidades de pago. El vencimiento estaba previsto para este viernes 30 de octubre y la extensión también comprende al programa destinado a prestadores de servicios de salud.

El régimen permite financiar obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026. No contempla la condonación de capital, multas ni intereses, sino la posibilidad de distribuir el pago de las deudas en cuotas.

La adhesión se realiza mediante el servicio digital “Mis Facilidades”, disponible en el sitio del organismo. Las condiciones varían según el tamaño del contribuyente y el tipo de obligación que se busca regularizar.

Las condiciones para micro y pequeñas empresas

Las micro y pequeñas empresas pueden acceder a un máximo de 18 cuotas para deudas generales. Para retenciones y percepciones, el límite se reduce a nueve pagos.

En estos casos, se exige un pago a cuenta mínimo del 5% de la deuda, con un piso de $50.000. La tasa de financiación establecida es fija, del 2,75% mensual.

Estas condiciones también alcanzan a pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro contemplados en el régimen. La prórroga amplía el período para solicitar el financiamiento, sin modificar la fecha de vencimiento de las obligaciones incluidas.

Qué opciones tienen las empresas medianas

Para las Pymes clasificadas como medianas de los tramos 1 y 2, el plan ofrece hasta 15 cuotas para obligaciones generales. Las deudas por retenciones y percepciones pueden distribuirse en un máximo de siete.

El pago a cuenta para este grupo es de al menos el 10%. La tasa aplicable se rige por la normativa específica de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.

El plan había sido anunciado tras los pedidos que cámaras empresarias y asesores tributarios llevaron al Ministerio de Economía en junio. Entre los cuestionamientos posteriores estuvieron la cantidad de cuotas y el costo de financiación del 2,75% mensual para las empresas más pequeñas.

Los embargos y las dificultades para cobrar

La extensión de ARCA se conoce en un contexto de tensión financiera para las Pymes industriales. Según un informe del Observatorio Pyme, el 15% de las empresas del sector enfrenta embargos del organismo.

El relevamiento señaló que, entre las firmas embargadas, el 70% recibió la notificación dentro de los 30 días posteriores al vencimiento de sus obligaciones. El reporte identificó esos plazos como una de las preocupaciones del sector.

Además, la mitad de las empresas consultadas debió extender los plazos de cobro a sus clientes. El promedio llegó a 49 días, diez más que el año anterior, en un escenario que el estudio vinculó con menor demanda, aumento de costos y competencia de productos importados.