Emilia Mernes celebró sus 30 años con Duki y su familia: las fotos de una noche íntima

Emilia Mernes cumplió 30 años este jueves 29 de octubre y los celebró con una cena junto a Duki, sus familiares y amigos. La artista entrerriana compartió en Instagram un álbum con distintos momentos del encuentro.

Las imágenes mostraron una celebración íntima, con fotografías junto a sus afectos, detalles de la mesa dulce y dos cambios de vestuario. Su novio estuvo presente y apareció en varias de las postales de la noche.

El cumpleaños coincidió con una novedad en su carrera: ese mismo jueves presentó Bodypainting. Así, la cantante recibió una nueva década con un festejo personal y el lanzamiento de una canción.

Los dos looks que eligió para la celebración

El negro fue el color que unió las dos propuestas de vestuario de Emilia Mernes. En una de las primeras imágenes lució un body con escote corazón, acompañado por un collar de piedras.

La cantante completó ese conjunto con un abrigo blanco de textura de peluche. La prenda contrastó con el body y fue parte de los retratos que incluyó en la publicación.

Más adelante, mostró un segundo cambio: un minivestido negro con plumas, encaje y transparencias. Con ese diseño también posó para las fotografías del cumpleaños.

Las postales con sus padres y Duki

Entre las imágenes familiares, Emilia Mernes publicó una junto a sus padres, Gabriela y Pedro. Ambos la besaron en las mejillas mientras ella cerraba los ojos y sonreía.

En otra fotografía apareció acompañada por su papá y Duki. El músico compartió la celebración con la familia de su pareja y sus amigos más cercanos.

La mesa dulce también tuvo su lugar en el álbum, con tortas y flanes individuales. Para soplar las velitas, la artista eligió una torta decorada con frutillas y crema.

Amigos y saludos de sus colegas

Flor Vichich, Camila Orsi, Juanchi Grillo y Bau Palladino estuvieron entre los amigos que acompañaron a la cantante. Las fotos grupales completaron el registro de la cena.

La publicación recibió mensajes de figuras de la música y las redes sociales. Entre quienes se sumaron a los saludos estuvo Nathy Peluso.

Además de compartir las imágenes del festejo, Emilia Mernes presentó Bodypainting durante la jornada de su cumpleaños. El estreno acompañó una fecha que la encontró rodeada por su círculo más cercano.