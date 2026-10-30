La Justicia ordenó devolverle $9.377 millones a Enrique Piñeyro y los donará al Garrahan

El actor y piloto ganó una demanda contra el Estado por el impuesto a las grandes fortunas y destinará el dinero al hospital pediátrico Garrahan.
La Justicia falló a favor de Enrique Piñeyro en una causa vinculada al Aporte Solidario y Extraordinario, conocido como impuesto a las grandes fortunas, y ordenó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) le reintegre más de 9.377 millones de pesos. El actor, director de cine y piloto anunció que donará la totalidad del dinero recuperado a la Fundación Garrahan.
La resolución fue dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, luego de un litigio iniciado por Piñeyro contra el tributo establecido durante el gobierno de Alberto Fernández. Según informó LA NACION, el empresario había abonado el impuesto en 2021, aunque posteriormente recurrió a la Justicia para cuestionar su aplicación.
De acuerdo con una escritura pública a la que accedió ese medio, ARCA deberá devolverle $9.377.809.747,37, cifra que podría incrementarse por los intereses acumulados hasta que se concrete el reintegro. Piñeyro formalizó su compromiso de destinar la totalidad de esos fondos a la Fundación Garrahan.
Por qué Enrique Piñeyro inició una demanda contra el Estado
El conflicto judicial comenzó después de la implementación del Aporte Solidario y Extraordinario, aprobado mediante la Ley 27.605. La medida había sido impulsada durante la pandemia de coronavirus y establecía una contribución excepcional sobre determinados patrimonios.
Piñeyro cuestionó la constitucionalidad del tributo y presentó una acción declarativa de certeza para determinar si correspondía que lo abonara. En su planteo judicial sostuvo que la normativa resultaba arbitraria e inconstitucional.
En declaraciones a La Nación, el empresario recordó las críticas que recibió cuando decidió recurrir a la Justicia. "Siempre dije que está bueno que la gente que más tiene pague impuestos, pero no este tipo de mamarrachos que hacen cuando están ahorcados y no saben de dónde sacar un peso. No me parece serio", expresó.
Donará los millones recuperados a la Fundación Garrahan
Tras conocerse la resolución judicial, Enrique Piñeyro confirmó que donará el dinero a la Fundación Garrahan, institución que acompaña las actividades del hospital pediátrico de referencia nacional, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El actor explicó que su decisión estuvo vinculada con las necesidades del establecimiento sanitario y cuestionó las políticas de financiamiento destinadas al sistema público de salud.
"Les doy el dinero porque esta desfinanciación al Garrahan y la universidad pública al menos me permite redireccionar un impuesto a donde más se necesita. El hospital de pediatría debería cuidarse como un tesoro", manifestó.
Además, sostuvo que todos los niños deberían tener garantizados derechos fundamentales. "Todo niño que nace tiene que tener derecho a educación, vivienda, nutrición y salud", remarcó.
Las críticas de Piñeyro a la política fiscal argentina
Durante la entrevista, Piñeyro también cuestionó las políticas tributarias implementadas por distintos gobiernos nacionales y reclamó mayor previsibilidad en la administración de los recursos públicos.
"Todos los gobiernos devalúan y no lo dicen. Ponen impuestos extraordinarios, blanqueos y terminan degradando el tributar fiscalmente", señaló.
El empresario consideró que los recursos recaudados por el Estado deberían destinarse prioritariamente a servicios esenciales y planteó la necesidad de establecer políticas fiscales sostenidas en el tiempo.
"Quiero que los impuestos vayan a donde tienen que ir: a la salud, la educación y la nutrición", afirmó.
Finalmente, insistió en que la ciudadanía debía poder exigir transparencia sobre el destino de los fondos públicos. "La gente tiene derecho a reclamar que esos impuestos vayan a donde tienen que ir, a la educación y a la salud", concluyó.
La devolución dispuesta por la Justicia quedó vinculada al cálculo definitivo de los intereses correspondientes. Una vez que se concrete el reintegro, el monto será destinado a la Fundación Garrahan, conforme al compromiso formalizado por Piñeyro.