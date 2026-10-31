Un motociclista murió tras chocar con una camioneta en Paraná

Un hombre de 41 años murió en la madrugada de este sábado tras un siniestro vial ocurrido en calle Rondeau de Paraná. El conductor de una camioneta se retiró del lugar y luego se presentó ante la Policía. Quedó detenido.
Un motociclista de 41 años murió en un siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este sábado 31 de octubre en Paraná. El hecho se registró alrededor de la 1, sobre calle Rondeau, entre Darwin y Ambrosetti, y tuvo como protagonistas a una motocicleta Yamaha FZ16 y una camioneta Chevrolet LUV. El conductor de la pick-up, de 29 años, quedó detenido por disposición judicial.
Según confirmaron a Elonce, la víctima fue identificada como Maximiliano Daniel Céspedes, de 41 años, quien fue encontrado tendido sobre la cinta asfáltica cuando llegaron los efectivos de la Comisaría Decimocuarta. El hombre no presentaba signos vitales y su fallecimiento fue confirmado minutos después por personal médico que acudió en una ambulancia.
De acuerdo con la información policial, al momento de la llegada de los uniformados, la camioneta involucrada en el siniestro no se encontraba en el lugar. Por ese motivo, los investigadores comenzaron a recabar testimonios de vecinos y posibles testigos para establecer las circunstancias del choque.
El conductor de la camioneta se presentó en la comisaría
Durante las primeras averiguaciones, un testigo manifestó haber escuchado un fuerte impacto en el sector donde posteriormente fue encontrado el motociclista. A partir de los datos obtenidos, la Policía difundió las características del vehículo que presuntamente había participado del siniestro y cuyo conductor se habría retirado del lugar.
Posteriormente, dos hombres de 29 y 27 años se presentaron voluntariamente en la Comisaría Decimocuarta, acompañados por familiares. Ambos manifestaron haber participado del hecho y fueron identificados por el personal policial.
Según se estableció, el hombre de 29 años conducía una camioneta Chevrolet LUV, mientras que el joven de 27 viajaba como acompañante. Tras sus declaraciones, se dispuso el secuestro del vehículo y su traslado mediante una grúa a la dependencia policial, donde quedó a disposición de las pericias correspondientes.
Ordenaron la detención del conductor y pruebas de alcoholemia
La investigación quedó a cargo del fiscal de Delitos Complejos, doctor Pereyra, quien ordenó la aprehensión del conductor de la camioneta por el supuesto delito de homicidio culposo.
En tanto, el acompañante fue correctamente identificado y quedó vinculado a las actuaciones judiciales en calidad de involucrado en el hecho, sin que se informara una medida de detención en su contra.
El fiscal también dispuso la extracción de muestras de sangre y orina a ambos hombres, además de la realización de los correspondientes controles de alcoholemia.
Tanto la motocicleta Yamaha FZ16 como la camioneta Chevrolet LUV fueron secuestradas para las pericias que permitirán avanzar en la reconstrucción del siniestro y determinar cómo se produjo el impacto. Elonce.com