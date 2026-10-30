La Noche de Pijamas vuelve con juegos, cuentos, música y una propuesta solidaria

REDACCIÓN ELONCE
La Biblioteca Popular del Paraná realizará este sábado 31 de octubre una nueva edición de la Noche de Pijamas. Habrá estaciones literarias, talleres y espectáculos para toda la familia. La entrada será gratuita y se recibirán alimentos para el comedor de la parroquia Guadalupe.
La Noche de Pijamas de la Biblioteca Popular del Paraná celebrará este sábado 31 de octubre su 15ª edición con una programación especial que combinará literatura, juegos, música y actividades recreativas. El encuentro comenzará a las 19 y se extenderá hasta las 23, con entrada libre y gratuita. Además, tendrá un objetivo solidario: recolectar alimentos no perecederos para el comedor de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
En diálogo con Elonce, Belén Perezlindo, integrante del equipo de comunicación de la institución, destacó la importancia de esta edición. “Es un gran festejo porque cumplimos 15 años”, expresó. La iniciativa comenzó en 2010 y, aunque tuvo interrupciones durante la pandemia, se consolidó como una de las propuestas culturales destinadas a las infancias en Paraná.
La celebración invitará a niños y adultos a concurrir vestidos con pijamas, una tradición que acompaña al encuentro desde sus comienzos. Las actividades se desarrollarán en el edificio de la biblioteca, ubicado en Buenos Aires 256, y en diferentes espacios cercanos, como la Plaza San Miguel y sectores de calle Buenos Aires.
Estaciones literarias y personajes de cuentos
Uno de los principales atractivos será la instalación de estaciones temáticas inspiradas en obras y personajes de la literatura infantil y juvenil. En la Plaza San Miguel se distribuirán entre seis y siete espacios que recuperarán propuestas de ediciones anteriores.
Entre las temáticas previstas estarán Harry Potter, Peter Pan, El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas y María Elena Walsh. Los participantes podrán recorrer estos sectores y disfrutar de actividades relacionadas con las historias y sus protagonistas.
“La idea siempre es acercarlos a la literatura, a los libros que tiene la biblioteca, pero desde la creatividad y desde lo lúdico también, desde el arte”, explicó Perezlindo a Elonce.
Cuentos, talleres y recorridos por la biblioteca
Durante la jornada, los libros de literatura infantil y juvenil saldrán a la calle para conformar un espacio de lectura frente al edificio. También habrá narraciones de cuentos, canciones, juegos de rol y talleres de escritura.
La programación incluirá propuestas artísticas y recreativas para distintas edades, con el objetivo de promover el acercamiento a la lectura mediante experiencias participativas.
Además, desde las 19:30 se organizarán cuatro momentos de ingreso al edificio de la Biblioteca Popular del Paraná, donde se desarrollarán actividades especiales vinculadas con la literatura y otras expresiones culturales.
Música en vivo y espectáculos para toda la familia
La celebración también contará con un escenario sobre calle Buenos Aires, donde se presentarán artistas y grupos musicales. En ese sector se instalarán espacios de juegos y un patio gastronómico para acompañar la jornada.
Uno de los espectáculos principales estará a cargo de Benito y Tomasa junto a su banda Los Rockan, una agrupación proveniente de Buenos Aires que interpreta versiones renovadas de clásicos de María Elena Walsh.
La presentación está prevista para las 22, mientras que el cierre general de las actividades será alrededor de las 23. La programación buscará ofrecer alternativas para que las familias puedan recorrer los distintos espacios durante toda la noche.
Una celebración gratuita con un objetivo solidario
Además de promover la lectura y el encuentro comunitario, la Noche de Pijamas tendrá una finalidad solidaria. Desde la organización invitaron a quienes asistan a colaborar con alimentos no perecederos.
Las donaciones serán destinadas al comedor de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que recibirá los productos reunidos durante la jornada.
La entrada será libre y gratuita y no se requerirá inscripción previa. Los niños deberán permanecer acompañados por una persona adulta durante las actividades.