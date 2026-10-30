Fumigan en el Balneario Thompson y otros sectores de Paraná por la creciente del río

La fumigación en Paraná se intensificó en distintos sectores de la ciudad ante el aumento de mosquitos, asociado a las lluvias y la creciente del río. La Municipalidad realizó un operativo en el Balneario Thompson y otros puntos de la costa, mientras continúa con las tareas de prevención y control de vectores.

Los trabajos están a cargo de la Dirección de Fiscalización y Control de Plagas y Vectores. El subsecretario de Ambiente municipal, Maximiliano Pérez Viecenz, explicó que los equipos recorrieron la ribera desde Puerto Viejo hasta Puerto Nuevo, además de intervenir en Puerto Sánchez y el Balneario Thompson.

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"Consideramos que brindar este servicio a la comunidad y a los espacios públicos es importante para mantener el control del vector, evitar enfermedades", señaló el funcionario.

Maximiliano Pérez Viecenz, subsecretario de Ambiente municipal (Elonce)

La creciente y las lluvias favorecen la presencia de mosquitos

Pérez Viecenz indicó que el aumento del nivel del río Paraná y de los arroyos, sumado a las precipitaciones de los últimos días, genera condiciones propicias para la aparición de estos insectos.

Sin embargo, aclaró que los operativos están destinados al mosquito común y no responden a una situación epidemiológica de dengue. "No tenemos alerta de dengue, no tenemos casos de dengue tampoco en la ciudad ni reporte epidemiológico", afirmó.

Durante la jornada, las cuadrillas también tenían previsto trabajar en la zona del Anfiteatro, debido a la realización de un evento, y posteriormente en Toma Nueva y barrio Arenales. Además, continuarán las recorridas por la costa, especialmente durante las primeras horas de la mañana y los fines de semana.

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Salud explicó por qué fumigar no previene el dengue

Por su parte, la secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique, explicó que la fumigación permite mitigar la presencia del mosquito común, pero no elimina los huevos ni las larvas del mosquito transmisor del dengue.

Claudia Enrique, secretraria de Salud municipal (Elonce)

"La fumigación no previene el dengue", remarcó. En ese sentido, recordó que el mosquito Aedes aegypti deposita sus huevos en recipientes y objetos que acumulan agua dentro de las viviendas, instituciones y patios.

La funcionaria destacó la importancia de eliminar los posibles criaderos, evitar el agua estancada y mantener los espacios limpios. También señaló que la Municipalidad comenzó durante el invierno con tareas de descacharrización, una medida fundamental porque los huevos pueden permanecer secos y evolucionar cuando vuelven las lluvias.

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Implementarán nuevamente el sistema de ovitrampas

En paralelo, Enrique anunció que la próxima semana comenzará una nueva etapa del proyecto de ovitrampas, una herramienta que permite monitorear la actividad del mosquito y detectar sectores con mayor presencia.

"Todas las semanas, desde la Secretaría de Salud juntamente con Ambiente, tenemos la información de cuáles son las ovitrampas que han dado un nivel alto de postura de mosquito", explicó.

A partir de esos resultados, el municipio planifica intervenciones y operativos de descacharrización en las zonas que requieren mayor atención. El sistema se distribuye estratégicamente en distintos puntos de Paraná para obtener información representativa.