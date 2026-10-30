Balón de Oro 2026: los seis países que eligieron a Messi y el inesperado voto que sorprendió

La revista France Football reveló los resultados detallados de la votación del Balón de Oro 2026, que consagró al delantero inglés Harry Kane como el mejor futbolista del mundo. La definición fue una de las más ajustadas de la historia, con apenas 28 puntos de diferencia sobre Kylian Mbappé. Sin embargo, uno de los datos que más llamó la atención fue el respaldo que recibió Lionel Messi de un periodista de Brasil, quien explicó por qué decidió votar al capitán argentino pese a la histórica rivalidad futbolística entre ambos países.

Messi terminó en el quinto puesto de la clasificación general, con 612 puntos, y fue elegido como el mejor jugador del mundo por representantes de Argentina, Brasil, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, China y Bielorrusia.

El voto brasileño correspondió a Cleber Machado, reconocido relator de TV Record, con trayectoria en medios como Globo y Amazon. Su decisión sorprendió por tratarse de un periodista de Brasil que ubicó al capitán argentino por encima de los demás candidatos.

Por qué un periodista brasileño votó a Messi

Cleber Machado explicó que su elección estuvo relacionada con el rendimiento del futbolista argentino durante el Mundial y con su capacidad para continuar siendo decisivo a los 39 años.

“Hay que dejar de lado la rivalidad. Rodri ya había ganado un Balón de Oro y tuvo un Mundial brillante. Para mí, los dos mejores del Mundial fueron Messi y Mbappé”, manifestó en una entrevista con Olé.

El periodista reconoció el rendimiento del delantero francés, pero destacó la vigencia del capitán de la Selección Argentina.

“El francés mostró un nivel altísimo en la Copa del Mundo, pero Messi fue el mejor del mundo de los últimos 15 años, en forma indiscutida, y en la edad que tiene en esta fase de su carrera (39 años) demostró talento otra vez, con poder de decisión”, explicó.

Machado también resaltó la inteligencia futbolística del rosarino y su influencia en los momentos más complicados de los partidos.

“Argentina llegó de nuevo por él a la final”

Al profundizar sobre los motivos de su voto, el periodista brasileño destacó la manera en que Messi resolvió situaciones difíciles durante el Mundial.

“Por su calidad, me pareció el jugador de mayor sabiduría para jugar al fútbol, fue algo extraordinario”, expresó.

Luego recordó algunas de las intervenciones del argentino durante los encuentros en los que la Selección atravesó momentos adversos.

“Cuando Argentina enfrentó muchos momentos difíciles, que perdía el partido, él se iba a la punta derecha, se quedaba con el área rival de frente y en dos jugadas decidía el juego”, relató.

Finalmente, Machado sintetizó el motivo de su elección con una frase: “Argentina llegó de nuevo por él a la final. Por eso voté por Messi”.

Harry Kane ganó el Balón de Oro por apenas 28 puntos

La votación del Balón de Oro 2026 dejó una definición extremadamente ajustada entre Harry Kane y Kylian Mbappé.

El delantero inglés obtuvo 1.055 puntos, mientras que el futbolista francés terminó segundo con 1.027 unidades. La diferencia de apenas 28 puntos confirmó lo disputada que resultó la elección.

El tercer puesto fue para el español Lamine Yamal, quien reunió 881 puntos. Por delante de Messi también terminó Rodri, ganador del Balón de Oro 2024 y reconocido como el mejor futbolista del último Mundial.

El capitán argentino acumuló 612 puntos y finalizó quinto, manteniéndose entre los futbolistas más votados a sus 39 años.

Por su parte, Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán y de la Selección Argentina, terminó en el puesto 22, con 11 puntos.