Una delegación de 17 estudiantes de Entre Ríos participó por primera vez en la Olimpíada Internacional de Matemática Atacalar, realizada en Córdoba. Obtuvieron una medalla de oro, dos de plata y cuatro de bronce. Desde el CGE destacaron el valor educativo y social de la experiencia.
Estudiantes de Entre Ríos ganaron siete medallas en la Olimpíada Internacional de Matemática Atacalar, desarrollada en Tanti, provincia de Córdoba. La delegación provincial, integrada por 17 alumnos de nivel secundario, participó por primera vez en el certamen y obtuvo una medalla de oro, dos de plata y cuatro de bronce.
La competencia reunió a representantes de Catamarca, Tucumán, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero y Perú. También estaba prevista la participación de Chile, pero su delegación no pudo viajar debido a condiciones climáticas adversas.
Los estudiantes entrerrianos participaron en diferentes categorías y niveles, con resultados individuales y grupales. La delegación estuvo acompañada por docentes, evaluadoras y coordinadoras del Consejo General de Educación (CGE), quienes brindaron asistencia durante las jornadas.
Quiénes fueron los estudiantes entrerrianos premiados
En la Categoría B, Nivel 1, Antonio Méndez Zapata obtuvo la medalla de oro, mientras que Carmen Villén consiguió una de bronce. Ambos pertenecen al Instituto D-164 Miguel de Cervantes Saavedra.
En la Categoría B, Nivel 3, Tomás Bartolis Trevesse alcanzó la medalla de plata y Benicio Roitberg recibió una de bronce. Los dos también representan al Instituto Miguel de Cervantes Saavedra.
Por su parte, Máximo Vivas, estudiante del Instituto D-10 Nuestra Señora de la Merced, consiguió una medalla de plata en la Categoría C, Nivel 2.
Finalmente, el Instituto D-9 Malvinas Seguí de Clavarino sumó dos medallas de bronce. Valentino Cigliutti Corbalán fue distinguido en la Categoría C, Nivel 3, mientras que Lucas Mazaeda obtuvo el reconocimiento en la competencia grupal del mismo nivel.
Una experiencia educativa que superó las expectativas
Además de los 17 estudiantes, la delegación estuvo integrada por cuatro evaluadoras provinciales, seis docentes acompañantes y dos coordinadoras, quienes participaron de la organización y el acompañamiento pedagógico.
Erika Aab, integrante de la Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa del CGE y una de las responsables de la delegación, destacó los resultados obtenidos y la experiencia compartida.
“Estamos muy contentos. La cantidad de medallas que trajimos supera todo lo que nos imaginamos, pero lo más importante es que los chicos están felices por haber vivido esta experiencia”, expresó.
La coordinadora también remarcó que el viaje representó una oportunidad significativa para estudiantes que nunca habían salido de sus localidades. “Para muchos significó una oportunidad única ya que nunca habían salido de su zona de residencia”, señaló.
Finalmente, Aab valoró las políticas educativas que facilitaron la participación. “Hubo vivencias hermosas y esto demuestra el valor que brindan estas políticas de Estado, que permiten que los chicos viajen, participen y vean el mundo de otra manera”, concluyó.