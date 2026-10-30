Condenaron a exabogado de la tía de Loan por encubrir la fuga de un acusado de homicidio con su hijo de seis

El abogado José Alejandro Fernández Codazzi, conocido por haber representado a Laudelina Peña en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, fue condenado a tres años y seis meses de prisión por encubrir la fuga de un hombre acusado de tentativa de homicidio. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Juicio de Goya, en la provincia de Corrientes.

El fallo también alcanzó a Josías Santos Regis, alias “El brasileño”, quien recibió una condena de 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y alevosía, además del delito de sustracción de menores.

La resolución fue adoptada por los jueces Ricardo Carbajal, Claudio Venialgo y Jorge Antonio Carbone, quienes consideraron acreditado que Fernández Codazzi colaboró con Santos Regis para escapar después de que este último efectuara cuatro disparos contra un hombre en la localidad correntina de Esquina.

Cómo fue la fuga que encubrió el abogado

De acuerdo con la investigación judicial, el episodio ocurrió durante la noche del domingo 3 de mayo, cuando Santos Regis atacó a balazos a Julio Javier Nievas y posteriormente buscó refugio en la vivienda de Fernández Codazzi.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de los movimientos del acusado. Según las pruebas incorporadas al expediente, Santos Regis llegó a la casa del abogado acompañado por su hijo menor de edad y ambos subieron a la camioneta particular del letrado, quien los trasladó fuera de la zona urbana.

Durante el avance de la investigación, Fernández Codazzi terminó aportando información sobre el sector donde había dejado al prófugo y al niño. Dos días después del ataque, un puestero de un establecimiento rural ubicado en el paraje Duraznillo encontró a ambos en una tapera y alertó a la Policía Rural, que concretó la detención del sospechoso.

Qué resolvió la Justicia sobre Fernández Codazzi

El tribunal determinó que el abogado había prestado colaboración para facilitar la fuga de Santos Regis. Sin embargo, los magistrados descartaron que hubiera participado como cómplice necesario en la sustracción del hijo menor del agresor.

Además de imponerle una pena de tres años y seis meses de prisión, la Justicia dejó sin efecto el arresto domiciliario con el que Fernández Codazzi había llegado al juicio oral.

No obstante, el abogado permanecerá en libertad hasta que la sentencia quede firme. Mientras tanto, deberá presentarse semanalmente ante la Fiscalía de Esquina y tendrá prohibido salir de Corrientes y del territorio argentino.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Javier Mosquera, integrante de la Unidad Fiscal de Esquina, quien durante los alegatos había solicitado una condena de cinco años de prisión efectiva para Fernández Codazzi y de 20 años para Santos Regis.

Por su parte, el abogado defensor Guillermo Rojas Busellato había pedido la absolución del letrado, mientras que Richard Vallejos, representante de Santos Regis, solicitó una pena de diez años de cárcel para su defendido.

El vínculo del abogado condenado con el caso Loan

Fernández Codazzi había adquirido notoriedad pública a fines de junio de 2024, cuando asumió la defensa de Laudelina Peña, tía de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes.

Durante su intervención en aquella causa, el abogado impulsó la hipótesis de que el menor de cinco años había sido atropellado por una camioneta en el paraje El Algarrobal.

Esa versión quedó posteriormente bajo cuestionamiento judicial. Macarena Peña, hija de Laudelina, declaró ante la Justicia que Fernández Codazzi había ejercido presiones y entregado dádivas para instalar el relato del supuesto accidente.

Tras esas declaraciones, Laudelina pasó a estar imputada en la investigación federal por la desaparición de Loan y Fernández Codazzi fue apartado de su defensa.