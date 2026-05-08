Se autolesionó el detenido por el presunto secuestro de su hijo en Corrientes

Josías Santos Regis, el ciudadano brasileño detenido en la causa por el presunto secuestro de su hijo en Esquina, debió ser trasladado este jueves al hospital local luego de sufrir una lesión en una de sus muñecas mientras permanecía alojado en una dependencia policial.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió durante la tarde en la alcaidía donde permanece detenido el acusado, conocido como “El Brasilero”. De acuerdo al reporte oficial, el hombre se habría provocado una autolesión a la altura de la muñeca, según publicaron medios correntinos.

Tras el hecho, el detenido fue derivado al hospital de la ciudad correntina, donde recibió las curaciones correspondientes. Luego de la atención médica, regresó nuevamente al lugar de detención.

Sigue detenido por el secuestro del menor

Santos Regis permanece arrestado en el marco de la causa que investiga el secuestro del niño “N”, un caso que generó un amplio operativo policial y la activación del Alerta Sofía en todo el país.

La investigación se inició luego de la desaparición del menor en Esquina y movilizó a distintas fuerzas de seguridad provinciales y nacionales durante más de 36 horas.

Finalmente, el niño fue encontrado sano y salvo, mientras avanzaron las actuaciones judiciales contra el ciudadano brasileño, acusado de tentativa de homicidio y posterior secuestro.

Continúan las actuaciones judiciales

Tras el episodio ocurrido en la alcaidía, las autoridades continuaban con las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes para determinar las circunstancias de la autolesión.

El detenido permanece bajo custodia policial mientras continúa la investigación por el caso que tuvo amplia repercusión nacional debido a la activación del protocolo de búsqueda de menores.