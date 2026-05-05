Niño hallado en Corrientes y padre detenido: autoridades brindaron detalles de la causa

Adan Gaya, ministro de Seguridad de Corrientes, y Miguel Ángel Leguizamón, jefe de Policía de la provincia, realizaron una conferencia de prensa donde dieron a conocer detalles de cómo fueron los operativos, el hallazgo del niño N.S.R., de 6 años, y la situación de los detenidos.

El menor de seis años que había desaparecido en la provincia de Corrientes el pasado domingo fue encontrado esta mañana en las cercanías de la ciudad de Goya. Su padre quedó detenido.

Este martes por la mañana, después de casi 48 horas de búsqueda y un Alerta Sofía de por medio, la Policía logró hallar al pequeño que había sido raptado por su papá Josías Santos Regis en un paraje de Duraznillo. Tras la aparición, el sujeto fue detenido.

“Quiero felicitar a todos los policías que participaron del operativo. Queremos darle tranquilidad a los correntinos”, expresó Gaya ante los medios de comunicación. El funcionario contó que el actual gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, les agradeció también la labor en la causa.

Acerca del estado de salud del nene, confirmó que “está perfecto” y “ya está con su mamá”, mientras que le siguen realizando controles.

Luego, tomó la palabra Leguizamón, quien explicó la situación del polémico abogado José Codazzi, quien se encuentra detenido: “Fue por una orden del juez de garantías de Esquina tras un relevamiento de las cámaras de seguridad”.

Llamado de un vecino

Un punto importante sobre cómo es que Codazzi tuvo contacto con Santos Regis, se informó que el ciudadano brasileño le alquilaba la casa al abogado.

Josías Santos Regis, padre del niño fue detenido.

“El hallazgo de "N" se logró tras un llamado de un vecino que divisó a un hombre con un menor que no había visto con anterioridad", comentó.

Por último, respecto a la situación del padre del pequeño, anunciaron que se encuentra acusado del delito de tentativa de homicidio al dispararle a la pareja de una amiga de la mamá del niño cuando todos estaban cenando. Se esperan nuevos allanamientos para dar con el arma que utilizó Santos Regis.

Fuentes allegadas a la investigación, precisaron que se realizó la restitución del menor a su madre, Mariana Riquelme. Intervino la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera.

Adan Gaya y Miguel Ángel Leguizamón. Foto: (captura video)

Abogado detenido

Por la desaparición también fue detenido José Codazzi, quien fue defensor de Laudelina Peña, tía de Loan, el niño desaparecido en esa misma provincia en junio de 2024. Su detención se vincula con la sospecha de que habría facilitado la fuga de Santos Regis junto al menor.

La relación entre Codazzi y Santos Regis se origina en una causa previa en la que el abogado actuó como su defensor. Además, el letrado le alquila una vivienda, desde donde habría ocurrido el traslado.