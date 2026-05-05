Caso del niño desaparecido en Esquina Corrientes: detuvieron a un abogado y continúa la búsqueda

Un grave hecho ocurrido en Esquina Corrientes derivó en la detención de un abogado y mantiene activa la búsqueda de un niño de 6 años, en el marco de una investigación que incluye un episodio de violencia y la activación de la Alerta Sofía.

El caso se originó el domingo por la noche, alrededor de las 21:30, en un domicilio del barrio Manzini. Según informaron fuentes policiales, el principal sospechoso irrumpió en una reunión y, tras un altercado, efectuó disparos con un arma de fuego.

Como consecuencia del ataque, un hombre de 47 años resultó herido y fue trasladado a un centro de salud, donde permanece fuera de peligro.

Fuga con el menor y operativo de búsqueda

Luego del hecho, el agresor se dio a la fuga y se llevó consigo a su hijo de seis años, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades. La denuncia fue radicada por la madre del menor en la Comisaría de la Mujer y el Menor.

A partir de esa presentación, se activó la Alerta Sofía y se desplegaron operativos en distintos puntos de la provincia para dar con el paradero del niño.

El menor, identificado como Nahuá Santos Riquelme, fue visto por última vez durante la noche del domingo. Las autoridades difundieron sus características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Investigación

En el marco de la causa que se instruye en Esquina Corrientes, se concretó la detención de un abogado vinculado al caso, mientras continúan las diligencias para localizar al principal sospechoso, conocido como “El Brasilero”.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal interviniente, que analiza el hecho bajo la hipótesis de tentativa de homicidio y violencia vicaria.

Desde el Ministerio de Seguridad solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar información que permita avanzar en la búsqueda.

El padre está siendo buscado.

Detención de un abogado en la causa

En el marco de la investigación que se lleva adelante en Esquina Corrientes, fue detenido el abogado José Codazzi, por disposición judicial, durante la noche del lunes.

Según se informó, el letrado estaría vinculado a maniobras que habrían facilitado la fuga del principal sospechoso, quien permanece prófugo.

La Justicia analiza el grado de participación del abogado en el hecho, mientras se profundizan las medidas para esclarecer lo ocurrido.

El abogado José Codazzi fue detenido.

Testimonio de la madre y contexto del caso

La madre del niño relató que el padre lo había retirado el domingo al mediodía y que durante la jornada mantuvieron contacto telefónico. “La última vez que habló conmigo fue a las nueve de la noche”, indicó en declaraciones radiales.

Además, describió una relación previa marcada por conflictos. Según expresó, existían episodios de hostigamiento y temor por posibles decisiones del hombre.

Las autoridades continúan con los operativos en Esquina Corrientes y otras localidades, mientras se mantiene vigente el pedido de colaboración para dar con el menor y el principal sospechoso.

Canales de contacto y operativo de búsqueda

En el marco del operativo, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio dispositivo de búsqueda en la región y zonas aledañas. Además de la línea 134, las autoridades indicaron que quienes puedan aportar información también pueden dirigirse a la comisaría más cercana.

Asimismo, se encuentran habilitadas las líneas del Sistema Integral de Seguridad: 911 en la capital provincial y 101 en el interior, disponibles para recibir cualquier dato que contribuya a la localización del menor.