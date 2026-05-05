Esquina Corrientes: hallaron al niño desaparecido y detuvieron a su padre

El caso que mantenía en alerta a la región tuvo un desenlace este martes en Esquina Corrientes, donde fue hallado el niño de 6 años que era intensamente buscado y se concretó la detención de su padre. El procedimiento se dio tras varios días de operativos desplegados en distintos puntos de la provincia.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el menor fue localizado cerca de las 10:30 en el paraje Duraznillo, una zona rural de caminos de tierra donde la Policía realizaba rastrillajes.

En el lugar también fue encontrado el padre, identificado como Josías Santos Regis, quien quedó detenido en el marco de la causa.

Hallazgo tras intensos rastrillajes

El operativo que permitió el hallazgo en Esquina Corrientes se desarrollaba desde el fin de semana, luego de la activación del protocolo Alerta Sofía.

Las fuerzas de seguridad habían intensificado la búsqueda en áreas rurales, donde finalmente dieron con el menor y el hombre buscado.

De acuerdo a la información preliminar, ambos se encontraban en buen estado de salud y fueron trasladados para recibir atención médica.

El padre quedó detenido.

Un caso que generó alerta nacional

La desaparición del niño había generado una amplia movilización en Esquina Corrientes y otras localidades, con la intervención de distintas fuerzas y organismos judiciales.

El caso se había iniciado el domingo por la noche, tras un episodio ocurrido en una vivienda del barrio Manzini, donde el padre del menor habría protagonizado un hecho violento antes de darse a la fuga con el niño.

A partir de esa situación, se activó la Alerta Sofía y se desplegó un operativo de búsqueda a nivel nacional.

Avance de la investigación

Tras el hallazgo en Esquina Corrientes, la causa continúa en curso bajo la órbita de la Justicia, que investiga tanto la desaparición del menor como el episodio previo que incluyó un ataque armado.

Como ocurre en estos casos, se dispuso preservar la identidad del niño, quien ahora será mencionado por sus iniciales.

Las autoridades continuarán con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades y las circunstancias en las que se produjo el hecho.