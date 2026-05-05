Un joven entrerriano murió tras un disparo mientras cazaba un jabalí: investigan si fue accidental

Un joven de 27 años murió tras recibir un disparo accidental con una escopeta mientras participaba de una cacería de jabalíes en la isla El Damasio, ubicada en jurisdicción de la provincia de Santa Fe, frente a la ciudad de La Paz. El hecho se registró durante la madrugada de este martes.

Según pudo saber Elonce, alrededor de las 00:15, personal policial que realizaba recorridas en la zona de la costanera de La Paz fue alertado por el jefe de la Prefectura local, que cuatro hombres habían llegado a la orilla del río a bordo de un bote trasladando el cuerpo sin vida de un quinto integrante del grupo.

De acuerdo a las primeras versiones, el fallecimiento se produjo a raíz de un disparo accidental con una escopeta mientras los involucrados realizaban una actividad de caza en la isla. La víctima fue identificada como Leandro Alegre, domiciliado en barrio Fátima de la ciudad de Santa Elena.

Intervención judicial y jurisdicción

Tras tomar conocimiento del hecho, se dio intervención al fiscal en turno, Facundo Barbosa, quien dispuso que se diera aviso a las autoridades de la provincia de Santa Fe, dado que el episodio ocurrió en su jurisdicción.

En ese marco, se indicó que personal de dicha provincia será el encargado de llevar adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

En el lugar trabajó personal de la Prefectura Naval Argentina, que intervino en el procedimiento y en las primeras diligencias.

Los cuatro hombres que acompañaban a la víctima, todos oriundos de la ciudad de Santa Elena, quedaron a disposición de la investigación mientras se avanzaba en la reconstrucción de lo ocurrido.