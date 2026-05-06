El dramático relato del abuelo sobre las extremas condiciones en las que se encontró al niño en Corrientes

La aparición con vida de Nahuá en la localidad correntina de Esquina trajo alivio, pero también dejó al descubierto una historia marcada por el peligro y la violencia. Su abuelo materno, Juan Ramón Riquelme, reconstruyó el dramático episodio que atravesó el niño durante las 48 horas en las que permaneció desaparecido junto a su padre, Josías Santos Regis, hoy detenido.

El relato familiar expone un escenario hostil, agravado por las intensas lluvias que afectaron la región en los días previos. Según detalló Riquelme, el terreno se encontraba en condiciones críticas, con unos 300 milímetros de agua acumulada, lo que incrementó los riesgos durante la huida.

Uno de los momentos más extremos ocurrió al intentar cruzar un curso de agua. “El papá casi se ahogó; cruzó ese arroyo a nado con el chico arriba”, relató el abuelo, quien remarcó que ambos “estuvieron al borde de la muerte”, según publicó El Litoral de Corrientes.

Días de condiciones adversas

El niño fue encontrado por un vecino identificado como Francisco, en un estado físico que reflejaba las duras condiciones que había soportado. “Lo único que tenía era infinidades de espinas en el pie porque estaba descalzo”, explicó Riquelme. Al chico le sacaron alrededor de 40 espinas.

Además, describió el impacto de la exposición al ambiente: “La carita de él era como que si tenía varicela, por la cantidad de mosquitos que lo picaron”. El menor había pasado las noches a la intemperie, durmiendo sobre el pasto, sin protección alguna frente a las inclemencias del clima.

Tras reencontrarse con su familia, relató que habían pasado “cinco días haciendo travesías”.

Manipulación psicológica y antecedentes de violencia

Otro aspecto que generó fuerte preocupación fue el estado emocional del menor al momento del rescate. Según el abuelo, el niño fue víctima de manipulación por parte de su padre, a quien definió como un “manipulador de primera”.

Riquelme denunció que el hombre le hacía creer que su madre era “mala” y que la policía podía dañarlo. Esa influencia quedó en evidencia cuando el niño, al reencontrarse con su madre, le dijo: “Mamá, ¿por qué llamaste a la policía si nosotros hoy volvíamos?”.

Finalmente, el abuelo vinculó este episodio con un contexto previo de violencia de género ocurrido en Brasil. “Ese día, gracias a un vecino, no la mató porque le estaba por pegar con una silla de esas pesadas por la cabeza”, recordó, al referirse a un ataque anterior en el que su hija terminó con el ojo “bañado en sangre”, dejando en evidencia un historial de agresiones que hoy vuelve a quedar en el centro de la escena.