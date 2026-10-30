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Haciendo Comunidad Preparativos para las elecciones de 2027

Boleta Única de Papel: capacitaron a 270 estudiantes de Ramírez y Nogoyá para las elecciones de 2027

El Gobierno de Entre Ríos continúa con las jornadas de formación sobre el nuevo sistema de votación. Participaron alumnos de seis escuelas secundarias de General Ramírez y Nogoyá, con el objetivo de preparar a quienes votarán por primera vez.

30 de Octubre de 2026
Boleta Única de Papel: capacitaron a 270 alumnos en Entre Ríos.
Boleta Única de Papel: capacitaron a 270 alumnos en Entre Ríos. Foto: (GdER)

El Gobierno de Entre Ríos continúa con las jornadas de formación sobre el nuevo sistema de votación. Participaron alumnos de seis escuelas secundarias de General Ramírez y Nogoyá, con el objetivo de preparar a quienes votarán por primera vez.

La capacitación sobre la Boleta Única de Papel en Entre Ríos llegó a General Ramírez y Nogoyá, donde 270 estudiantes de escuelas secundarias participaron de jornadas destinadas a conocer el funcionamiento del sistema de votación de cara a las elecciones de 2027. La iniciativa es impulsada por el Gobierno provincial para preparar a los futuros electores.

 

Las actividades forman parte de un programa de formación que se desarrolla en distintas localidades entrerrianas, con el propósito de brindar información sobre el instrumento electoral y promover una participación ciudadana informada, accesible y autónoma.

 

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Desde el Ministerio de Gobierno y Trabajo destacaron la importancia de acercar estas herramientas a los establecimientos educativos, especialmente a los jóvenes que se preparan para ejercer por primera vez su derecho al voto.

 

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Capacitación para 200 estudiantes en General Ramírez

 

En General Ramírez, la jornada reunió a 200 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 114 Justo José de Urquiza, el Instituto D-176 Madre de Jesús y la Escuela Secundaria Nº 4 Francisco Ramírez, que recibió a las instituciones participantes.

 

Del encuentro participaron la intendenta Flavia Pamberger; el senador departamental Gustavo Vergara; el vicepresidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Pablo Omarini; y la directora departamental de Escuelas, Marta Müller.

 

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También estuvieron presentes el subsecretario municipal de Políticas Culturales y Modernización, Walter Lauphan, y la rectora de la institución anfitriona, Nazarena Salzman, quienes acompañaron el desarrollo de la propuesta educativa.

Otros 70 jóvenes participaron en Nogoyá

 

Posteriormente, la capacitación se trasladó a Nogoyá, donde unos 70 estudiantes recibieron información sobre las características y el funcionamiento de la Boleta Única de Papel.

 

Participaron alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 1, la Escuela Secundaria Nº 10 XX de Septiembre y la Escuela Secundaria Nº 14 Julio César Monzón.

 

La actividad contó con la presencia del intendente Bernardo Schneider; la viceintendenta Desirée Peñaloza; la directora departamental de Escuelas, Claudia Sosa; y la delegada de la Secretaría de Trabajo, Gisel Zárate.

 

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Buscan preparar a los nuevos votantes

 

Durante los talleres, los estudiantes mostraron interés por conocer los aspectos operativos del sistema electoral y plantearon inquietudes relacionadas con su utilización al momento de emitir el voto.

 

Las capacitaciones son impulsadas por el Ministerio de Gobierno y Trabajo en articulación con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y los consejos escolares, mediante actividades orientadas a facilitar la comprensión del procedimiento.

 

Desde el Gobierno provincial señalaron que la formación anticipada permite despejar dudas, reducir la incertidumbre y fortalecer la confianza de los nuevos electores. El programa continuará desarrollándose en otras localidades con vistas a las elecciones de 2027.

 

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Temas:

Boleta Única de Papel General Ramírez Nogoyá Elecciones 2027 Gobierno de Entre Ríos
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