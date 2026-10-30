OSER: piden informes por demoras en reintegros y cobertura de salud mental

El Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (ORSMER) solicitó informes a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) para conocer el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos para mejorar la cobertura de las prestaciones destinadas a sus afiliados. El pedido se realizó ante las dificultades de acceso a tratamientos y servicios de salud mental.

La decisión fue acordada durante el plenario mensual del organismo, realizado este jueves, y formalizada mediante una presentación enviada este viernes por la mañana. La solicitud lleva la firma del secretario ejecutivo del ORSMER, Martín Cabrera, y fue dirigida al vicepresidente de OSER, Ricardo García.

Según informó el organismo, el requerimiento responde al agravamiento de las condiciones de acceso a las prestaciones, una situación que repercute negativamente en la salud y la calidad de vida de las personas afiliadas a la obra social provincial.

(Ministerio Público de Defensa)

Reclamos por reintegros y deudas con prestadores

Entre las principales dificultades relevadas aparecen los bajos montos de los reintegros por prestaciones de Psicología y las demoras excesivas en su efectivización. El organismo señaló que estos inconvenientes también afectan a personas titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Otro de los puntos de preocupación son las deudas que OSER mantiene con instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad. Según advirtió el Órgano de Revisión, esta situación compromete la continuidad del funcionamiento de esos establecimientos y la posibilidad de sostener los tratamientos.

En la presentación se remarcó la gravedad del escenario actual, en el contexto de la declaración de urgencia sanitaria en salud mental. También se planteó la necesidad de adoptar medidas urgentes, coordinadas y efectivas para garantizar las prestaciones y evitar una mayor vulneración de los derechos de las personas usuarias.

(Ministerio Público de Defensa)

Qué cambios en la cobertura debe informar OSER

Uno de los compromisos sobre los que se solicitaron precisiones es el incremento de los montos de reintegro correspondientes a Psiquiatría, Psicología y Acompañamiento Terapéutico. El organismo busca conocer qué avances hubo en la actualización de esos valores y cómo se está implementando.

También pidió información sobre el reemplazo progresivo del sistema de reintegros por convenios directos con los prestadores. En ese sentido, solicitó conocer cuántos nuevos acuerdos se firmaron desde marzo hasta la fecha y qué medidas se adoptaron para ampliar esa modalidad.

En caso de que continúe vigente el sistema de reintegros, OSER deberá informar los plazos promedio de tramitación y efectivización de los pagos, además de las acciones previstas para reducir las demoras que afectan a los afiliados.

Consultorios propios y prestaciones sin coseguro

El pedido de informes también contempla el proyecto para implementar servicios de atención en salud mental en las distintas sedes de OSER, mediante consultorios y profesionales propios. La propuesta prevé que los afiliados puedan acceder a esas prestaciones sin abonar coseguros.

Asimismo, el organismo solicitó conocer si se avanzó en la incorporación de otros servicios de salud en las dependencias de la obra social, entre ellos Odontología, Clínica Médica y Pediatría, como parte de una ampliación de la atención disponible.

Por último, requirió precisiones sobre la elaboración e implementación de un sistema de arancelamiento para las prestaciones ambulatorias de salud mental brindadas a afiliados en efectores públicos provinciales, incluyendo las medidas adoptadas para ponerlo en funcionamiento.

El Plan Estratégico de Salud Mental en Entre Ríos

Durante el plenario también se abordó el estado de implementación del Plan Estratégico dispuesto por el decreto que declaró la Urgencia en Salud Mental. Sobre este punto, el director general de Salud Mental, Esteban Dávila, expuso las gestiones realizadas para reforzar los equipos de atención mediante la contratación de profesionales.

Entre los avances mencionados se encuentran la puesta en funcionamiento de la Casa de Medio Camino de Paraná en un nuevo inmueble, la próxima inauguración de un Hospital de Día en Diamante y el proyecto para crear un servicio de Salud Mental en el Hospital San Benjamín de Colón.

Además, se informaron las actividades de la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos (Coprisma), que mantuvo cuatro reuniones hasta el momento. También se analizaron situaciones de atención de usuarios en establecimientos públicos y privados de Entre Ríos y las acciones desarrolladas por la Secretaría Ejecutiva para resguardar sus derechos.