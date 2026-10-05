OSER reorganiza la atención en Paraná y prepara la apertura de una nueva sede

OSER avanza con cambios en la atención presencial de sus afiliados en Paraná. La Obra Social de Entre Ríos informó que está adecuando sus oficinas como parte de un nuevo modelo que contempla la organización de los espacios y las necesidades de quienes concurren a realizar trámites.

El plan incluye remodelaciones y reacondicionamientos en diferentes dependencias. En la capital provincial, las intervenciones se concentran actualmente en las sedes Paraná II y Paraná III, con modificaciones distintas para cada una.

Según comunicó la institución este lunes 5 de octubre, una de esas oficinas se trasladará a un nuevo local, mientras que la otra fue remodelada y tendrá cambios en la distribución de la atención. Las medidas se complementarán con los canales digitales y de autogestión.

La sede Paraná II se mudará cerca de la terminal

La oficina de Paraná II, que actualmente funciona en calle Laprida 491, se trasladará a un local más amplio. OSER indicó que el espacio será reacondicionado de acuerdo con las nuevas pautas de atención presencial.

La futura sede estará en inmediaciones de la terminal de ómnibus. Desde la obra social señalaron que esa ubicación permitirá diversificar el área de acceso a sus servicios dentro de Paraná, aunque todavía no se informó la dirección exacta.

La inauguración está prevista para mediados de octubre. El anuncio no precisó el día de apertura ni cuándo dejará de atender la oficina de Laprida, por lo que esos detalles quedan pendientes de comunicación.

Cambios en la sede de avenida Almafuerte

La sede Paraná III, ubicada en avenida Almafuerte 2003, fue remodelada y reacondicionada según la identidad visual de la institución. También está previsto reorganizar sus espacios en función de trámites específicos.

El nuevo esquema incluirá un sector de atención prioritaria para personas con discapacidad, embarazadas, pacientes oncológicos y jubilados. Según explicó OSER, el objetivo es facilitar y agilizar la atención de esos afiliados.

La institución mantendrá la atención presencial y personalizada junto con las herramientas digitales disponibles. Estos canales permiten gestionar diversos trámites desde el hogar, mientras las sedes avanzan con las adecuaciones anunciadas.