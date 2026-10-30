Condena a Carina Spahn: “Hoy sí podemos decir que fuimos estafados”, dijeron víctimas

Tres de las víctimas de las estafas con los viajes turísticos

En un juicio abreviado, Carina Spahn fue condenada este viernes a dos años de prisión condicional por estafas cometidas con viajes turísticos a personas de Paraná y Diamante.

Las víctimas de estos hechos, expresaron sus sensaciones tras participar de la audiencia en la que tuvieron la oportunidad de relatar las consecuencias económicas y emocionales que sufrieron por las contrataciones incumplidas.

Tres mujeres compartieron sus testimonios con Elonce y coincidieron en la importancia de recuperar el dinero que habían entregado.

Durante la audiencia, las damnificadas pudieron escuchar los detalles de los hechos investigados y conocer la existencia de otras personas que atravesaron situaciones similares. Algunas expresaron alivio por haber sido escuchadas, mientras que otras aseguraron que la instancia judicial no alcanza para reparar el daño sufrido.

Entre los testimonios estuvo el de Magalí Urrutia, quien había contratado un viaje familiar junto a su hermano para que sus sobrinos pudieran disfrutar de una experiencia que habían organizado con anticipación. Sin embargo, la salida fue cancelada apenas un día antes de la fecha prevista.

“La jueza nos dio la oportunidad de contar lo que nos había sucedido en el momento que nos vendió el viaje Carina Spahn y que finalmente no lo concretamos”, relató Urrutia.

La mujer recordó que la contratación tenía un significado especial para su familia. “Yo había contratado un viaje con mi hermano por primera vez para todos mis sobrinos y de un día al otro nos cancela un viaje; la verdad que generó mucha tristeza, mucha angustia”, expresó.

Asimismo, manifestó su agrado por el hecho de poder asistir al juicio “y que nos dieran la oportunidad de contar lo que nos había hecho; deseo que se haga justicia”, manifestó.

Además, explicó que inició acciones en el fuero civil para intentar recuperar el dinero. “Hice el juicio civil porque también me interesa que me devuelva el dinero con el que se quedó”, afirmó.

“Los chicos preguntaban si venía el colectivo”

Otro de los testimonios aseguró que había viajado durante 14 años con Spahn y que nunca había tenido inconvenientes anteriores.

La damnificada recordó especialmente la angustia que atravesaron los pasajeros cuando esperaban la llegada del transporte para realizar un viaje a Mendoza que finalmente no se concretó.

“Llorábamos todos, los chicos preguntaban si venía el colectivo, y a último momento se presentó la empresa y dijo que ella no hizo contrato con nadie, que nos había mentido”, relató.

La mujer aseguró que la situación la afectó profundamente porque había depositado su confianza en una persona con la que había contratado numerosos viajes.

“Estuve una semana paralizada porque yo viajé a muchos lados con ella y jamás tuve queja. Tenía confianza y así le pasó a mucha gente”, expresó.

Consultada sobre si la instancia judicial le había proporcionado algún alivio, respondió: “La verdad que no sé, no me voy conforme”.

Conocer a la acusada y escuchar otros casos

Urrutia, por su parte, manifestó que la audiencia le permitió conocer personalmente a la mujer con la que había realizado la contratación, ya que anteriormente solo había mantenido contacto mediante mensajes.

“Yo la conozco hoy personalmente. La había conocido por un WhatsApp que ni siquiera tenía la cara y a través de una compañera que me la recomendó porque ella sí, a ella sí le hizo ese viaje”, explicó.

La damnificada señaló que también le sorprendió conocer la cantidad de episodios que formaban parte de la investigación judicial.

“Yo sabía que había un viaje más, que era el de 41 personas de Mendoza, pero no sabía que había hecho tantas estafas, que hoy sí puedo decir esta palabra”, sostuvo. Para agregar: “En su momento fue muy triste porque ni siquiera podíamos decir la palabra estafa, pero hoy sí podemos decir que fuimos estafados”, manifestó.

Magalí Urrutia

“No sé si hay una pena que pueda reparar la estafa emocional”

La damnificada consideró que ninguna sanción necesariamente lograría compensar las consecuencias emocionales que atravesaron.

“No sé si hay una pena que se le pueda dar y que te deje conforme, por la estafa emocional que nos provocó; pero me voy con una cierta tranquilidad y espero que el juicio civil que también le estoy haciendo, pueda ganárselo”, señaló.

Tampoco cumplió un acuerdo para devolver el dinero

María del Carmen, una tercera damnificada relató que, antes de la instancia penal, había intentado resolver el conflicto mediante una mediación solicitada por la propia acusada.

Se acordó que “nos podría devolver la plata en tres veces. Era diciembre, enero y febrero. Firmó la señora, el abogado, nosotros firmamos que estábamos de acuerdo, pero llegado el momento, no cumplió. Me siento doblemente estafada”, concluyó la damnificada. Elonce.com