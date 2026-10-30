Dibu Martínez reveló una consecuencia en su físico tras el Mundial: “Me va a quedar así de por vida”

Dibu Martínez reveló que disputó el Mundial 2026 con una fractura en el dedo anular de la mano derecha. La lesión le dejó una secuela que mostró antes de una entrevista con Los Edul: no puede cerrar completamente la mano.

“Me va a quedar así de por vida”, expresó el arquero al enseñar cómo quedó el dedo. Había sufrido la fractura durante la entrada en calor de la final de la Europa League, antes de incorporarse a la Selección argentina.

La recomendación que recibió fue pasar por el quirófano. Sin embargo, decidió no operarse en ese momento para intentar llegar a la Copa del Mundo, en la que Argentina terminó como subcampeona tras perder la final con España.

Los entrenamientos con la mano inmovilizada

La preparación de Dibu Martínez estuvo condicionada por la lesión desde los primeros días. Durante parte de los entrenamientos debió mantener inmovilizada la mano derecha y ni siquiera podía colocarse el guante.

Pese a esas dificultades, el arquero viajó a Estados Unidos y logró estar disponible para el debut. Las imágenes de su preparación mostraron las limitaciones con las que trabajó antes del comienzo del campeonato.

Con el transcurso de los partidos, pudo sostener su participación hasta la definición del título. Frente a España tuvo una actuación destacada, aunque el seleccionado no consiguió repetir la consagración de Qatar 2022.

La secuela que mostró después del torneo

La revelación permitió conocer que las dificultades no terminaron con el Mundial. Al mostrar su mano derecha, Dibu Martínez dejó ver que la movilidad del dedo continúa afectada.

El arquero, actualmente en Chelsea, vinculó esa limitación con la fractura que atravesó durante su preparación mundialista. Su decisión de evitar la operación antes del torneo le permitió competir, pero la lesión dejó un problema persistente.

El detalle se conoció en la antesala de la charla con Los Edul, cuando enseñó el dedo y explicó que la secuela será permanente. Hasta entonces, las imágenes de los entrenamientos habían mostrado las dificultades iniciales, pero no el alcance que tendrían después de la competencia.