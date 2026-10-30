Franco Colapinto se prepara para el GP de México: horarios para seguir al argentino

Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de México con el objetivo de volver a sumar puntos en la Fórmula 1. La decimonovena fecha del campeonato también tendrá como protagonista a Kimi Antonelli, que podría asegurarse el título con Mercedes.

El piloto de Alpine llega después de cuatro Grandes Premios sin ingresar en la zona de puntos. A esa racha se suman cuatro abandonos en sus últimas cinco carreras, entre Azerbaiyán, las dos competencias de Singapur y Estados Unidos.

La actividad se desarrollará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito de 4,304 kilómetros y 17 curvas. Allí, el argentino buscará completar un fin de semana que le permita dejar atrás los últimos resultados.

Colapinto comenzará en la segunda práctica

Franco Colapinto no participará de la primera sesión de entrenamientos libres, programada para este viernes a las 15.30 de Argentina. Su actividad comenzará en la segunda práctica, prevista para las 19.

El sábado habrá una nueva tanda de ensayos a las 14.30, antes de la clasificación, que comenzará a las 18. Esa sesión definirá el orden de largada para la competencia del domingo.

La carrera está programada para el domingo 1 de noviembre a las 17, también en horario argentino. Será la oportunidad del piloto de Alpine para cortar la seguidilla de resultados sin puntos.

Alpine perdió terreno frente a Racing Bulls

Las dificultades de Franco Colapinto se suman a las de su compañero, Pierre Gasly, que también encontró obstáculos para sumar en las últimas fechas. Los resultados alejaron a Alpine de Racing Bulls en la disputa por el quinto puesto del campeonato de constructores.

La escudería francesa necesita recuperar puntos con sus dos autos para sostener esa pelea. En México, el argentino tendrá una sesión menos de entrenamientos antes de encarar la clasificación.

Mientras Alpine intenta mejorar sus resultados, la atención por el campeonato de pilotos estará centrada en Antonelli. El italiano llega con posibilidades de resolver la lucha por el título este mismo fin de semana.

Qué necesita Antonelli para consagrarse

El piloto de Mercedes puede convertirse en campeón con apenas 20 años. Para lograrlo en México, le alcanza con terminar entre los nueve primeros.

También podrá asegurar la coronación si ninguno de sus perseguidores, George Russell y Lewis Hamilton, consigue la victoria. El resultado del domingo podría darle el título antes del cierre de la temporada.

Si lo consigue, Antonelli superará el récord de Sebastian Vettel como el campeón más joven de la Fórmula 1. El alemán obtuvo su primera corona en 2010, cuando tenía 23 años, cuatro meses y 11 días.