Santiago Miguel Rinaldi recibirá el Premio El Sauce por su trayectoria en la comunicación

Santiago Miguel Rinaldi recibirá el Premio El Sauce en reconocimiento a su trayectoria de más de 40 años en la comunicación y la cultura de Entre Ríos. La ceremonia se realizará el jueves 5 de noviembre, a las 21, en el centro cultural La Vieja Usina de Paraná, con entrada libre y gratuita. El homenaje contará con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y presentaciones artísticas que recorrerán distintos momentos de la carrera del periodista, locutor y conductor.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, confirmó a Elonce los detalles del reconocimiento y destacó que la distinción fue instituida por el Gobierno provincial para homenajear a personalidades que contribuyeron a preservar y difundir la identidad entrerriana.

“Estamos muy contentos anunciando este premio que instituyó el gobernador de la provincia de Entre Ríos, que es El Sauce, que viene a reconocer la vasta trayectoria de personalidades de la comunicación y la cultura”, expresó el funcionario.

Un reconocimiento a más de 40 años de trayectoria

Stoppello recordó que el Premio El Sauce se entregó por primera vez en 2024, cuando fue distinguido el escritor y comunicador Roberto Romani. En esta oportunidad, el reconocimiento estará destinado a Santiago Miguel Rinaldi, una figura vinculada con la radio, la televisión y los festivales populares de la provincia.

“Si hay alguien que ha recorrido la provincia de punta a punta, ese es Santiago Miguel Rinaldi, a través de su tarea radial, que tiene más de 40 años con Caminata Sabatina, como animador de festivales de muchas ciudades y pueblos, y también en su tarea televisiva”, destacó.

El secretario de Cultura remarcó que el homenajeado continúa desarrollando su actividad profesional y mantiene una presencia en los medios de comunicación entrerrianos.

En ese sentido, consideró que la distinción permitirá reconocer una trayectoria vinculada con la difusión de las expresiones culturales, las tradiciones y los acontecimientos de distintas localidades de Entre Ríos.

Santiago Miguel Rinaldi recibirá el Premio El Sauce por su trayectoria en la comunicación

Música y sorpresas durante el homenaje

La ceremonia no se limitará a la entrega del premio, sino que incluirá un espectáculo especialmente preparado para recorrer las diferentes etapas de la carrera de Rinaldi.

“Va a ser un reconocimiento muy importante y también un espectáculo para que la gente pueda disfrutar y compartir con todos nosotros y, fundamentalmente, con el homenajeado”, explicó Stoppello.

El funcionario adelantó que la programación tendrá una duración aproximada de una hora y contará con actuaciones musicales de Los Musiqueros Entrerrianos y Juan Manuel Bilat, además de otras intervenciones que se mantienen como sorpresa.

“Vamos a hacer un recorrido por sus diferentes facetas a lo largo de su trayectoria. Va a ser un recorrido emotivo, intenso, que va a contemplar música y algunas sorpresitas más”, señaló.

La actividad buscará reunir a familiares, colegas, amigos y público que acompañó al comunicador durante sus décadas de trabajo en distintos medios y escenarios de la provincia.

Por qué el premio lleva el nombre El Sauce

Durante la entrevista, Stoppello explicó que el nombre de la distinción tiene un significado histórico relacionado con el general Justo José de Urquiza.

“El Sauce era el caballo del general que usó durante la batalla de Caseros y es una forma también de atravesar los tiempos”, detalló.

El reconocimiento consiste en una estatuilla que simboliza la preservación de la memoria y la identidad provincial. Según explicó el funcionario, el objetivo es distinguir a quienes contribuyeron a transmitir y mantener vigente el patrimonio cultural entrerriano.

“Es un símbolo a través de una estatuilla en la cual se reconoce a las personas que guardan nuestra identidad y nuestra memoria, la protegen, la llevan adelante y la amplifican”, manifestó.

Stoppello vinculó ese propósito con las trayectorias de Roberto Romani y Santiago Miguel Rinaldi, a quienes destacó por su aporte a la difusión de la cultura de Entre Ríos.