Cambiar el auto en 2026: los trámites obligatorios y qué revisar antes de comprar un usado

Cambiar el auto en 2026 es un proceso más sencillo en Argentina debido a la eliminación y simplificación de distintos trámites administrativos. Sin embargo, comprar o vender un vehículo usado todavía requiere verificar documentación, conocer su situación registral y cumplir determinados requisitos para evitar inconvenientes posteriores.

Entre las modificaciones implementadas por el Gobierno nacional se destacaron la eliminación de la cédula azul y del certificado CETA, además de la digitalización de gestiones vinculadas con la transferencia. Estas medidas redujeron pasos administrativos, aunque no reemplazaron los controles necesarios antes de concretar una operación.

Uno de los aspectos fundamentales es conocer la situación legal del automóvil. A través del sitio oficial de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA), los interesados pueden solicitar informes de dominio, antecedentes de titularidad e infracciones para detectar posibles embargos, prendas, inhibiciones o multas pendientes.

Qué documentación se necesita para transferir un auto

La transferencia de un vehículo usado puede iniciarse mediante el Formulario 08 digital, disponible en el portal oficial de la DNRPA. El procedimiento permite adelantar información por internet, aunque requiere completar las instancias de identificación y firma correspondientes.

Para realizar la operación, comprador y vendedor deben contar con sus documentos nacionales de identidad vigentes y la documentación registral del vehículo. También resulta conveniente disponer del título automotor, la cédula verde y los comprobantes relacionados con patentes e infracciones.

Los informes de dominio y deudas permiten conocer posibles impedimentos antes de entregar dinero. Aunque no todos constituyen documentación obligatoria para iniciar la transferencia, su consulta es recomendable para reducir riesgos y evitar conflictos posteriores.

Qué ocurre con la VTV en Entre Ríos

Otro punto importante al cambiar el auto es comprobar las condiciones de circulación. En Entre Ríos, los vehículos particulares cuentan con un régimen diferente respecto de otras jurisdicciones, ya que la Revisión Técnica Obligatoria (RTO o VTV) no se exige para circular exclusivamente dentro de la provincia.

Sin embargo, quienes planean viajar hacia otras provincias deben consultar las exigencias correspondientes. En determinadas jurisdicciones puede requerirse la revisión técnica vigente, por lo que resulta conveniente verificar las condiciones antes de salir y consultar sobre la constancia de excepción aplicable.

También existen requisitos locales vinculados con el grabado de autopartes y cristales. En lugares como Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, estas disposiciones pueden variar según la normativa vigente.

Los controles mecánicos que conviene realizar

Además de revisar los papeles, especialistas recomiendan efectuar una inspección mecánica independiente antes de comprar un vehículo usado. El procedimiento permite detectar desperfectos que podrían pasar inadvertidos durante una prueba de manejo.

La revisión puede incluir carrocería, motor, sistemas electrónicos, kilometraje y escaneo computarizado para identificar fallas o inconsistencias.

Finalmente, una vez concretada la transferencia, el vendedor debe gestionar la baja de su seguro y retirar sus datos personales del automóvil. El comprador, por su parte, necesita contratar una cobertura antes de circular y conservar los comprobantes de la operación.