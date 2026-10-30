Criptomonedas: cómo proteger las cuentas y las billeteras después del ataque a Binance

El ataque a Binance volvió a poner bajo la lupa cómo se resguardan las criptomonedas y qué medidas pueden adoptar sus usuarios. La plataforma estimó un impacto cercano a los USD 6.300 millones, suspendió los retiros y aseguró que cubrirá las pérdidas con recursos propios y su fondo de emergencia SAFU.

La investigación inicial apuntó a la computadora comprometida de un ingeniero de DevOps, desde la cual se habría accedido a un servicio interno para generar retiros no autorizados. La empresa informó después que había detectado otros puntos de intrusión.

El episodio permite distinguir dos riesgos: el acceso indebido a una cuenta individual y los ataques contra la infraestructura del intermediario. Reforzar la contraseña y la autenticación ayuda frente al primero, pero no impide por sí solo una vulneración de los sistemas de la plataforma.

Cómo reforzar el acceso a las cuentas

Las llaves físicas de seguridad y las claves de acceso o passkeys ofrecen mayor resistencia al phishing que los códigos enviados por SMS. Estos métodos vinculan la autenticación con el servicio legítimo y reducen el riesgo de entregar credenciales en páginas falsas.

También conviene utilizar contraseñas únicas y revisar las sesiones y dispositivos autorizados. Cuando la plataforma lo permita, una lista de direcciones de retiro habilitadas agrega una restricción para los envíos hacia destinos desconocidos.

Quienes utilizan conexiones API para operar automáticamente deben revisar sus permisos y evitar habilitar retiros si no los necesitan. El código antiphishing de los correos puede aportar otra señal de verificación, aunque no reemplaza la comprobación del remitente y del sitio al que dirige un enlace.

Qué cambia al utilizar una billetera propia

En una plataforma centralizada, el proveedor administra las claves que permiten disponer de las criptomonedas. Esto implica depender de sus sistemas y de la disponibilidad de sus servicios para realizar retiros.

La autocustodia permite administrar esas claves mediante una billetera propia. Los dispositivos de hardware reducen su exposición a internet, pero no eliminan los riesgos: una transferencia autorizada hacia un destino fraudulento o la entrega de la frase de recuperación pueden provocar la pérdida de los activos.

La frase semilla permite recuperar el acceso a una billetera y debe mantenerse en reserva. Guardarla fuera de línea y evitar fotografías o copias en servicios de nube reduce su exposición; perderla, sin contar con otro respaldo válido, también puede impedir recuperar los fondos.

Qué hacer ante movimientos sospechosos

Si aparecen operaciones desconocidas, corresponde contactar al soporte oficial de la plataforma y solicitar las restricciones de seguridad disponibles. No deben enviarse fondos adicionales a personas que prometan recuperar las criptomonedas a cambio de comisiones o supuestos gastos de liberación.

Es importante conservar las direcciones de las billeteras involucradas, los identificadores de las transacciones —conocidos como TXID— y los registros de conversaciones y correos. Esa documentación puede aportar elementos para investigar el recorrido de los activos, aunque no garantiza su recuperación.

En Argentina, la denuncia puede realizarse en la comisaría o en la oficina receptora correspondiente al domicilio. Además, el caso puede reportarse a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia mediante el correo denunciasufeci@mpf.gov.ar. Argentina.gob.ar.