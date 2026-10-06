Caso Loan: María Victoria Caillava declarará por primera vez en el juicio este miércoles

En el caso Loan, María Victoria Caillava declarará este miércoles por primera vez durante el juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña. La ex funcionaria municipal será la cuarta imputada en comparecer ante el Tribunal Federal de Corrientes, en el debate oral y público que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

Caillava, esposa del militar Carlos Guido Pérez, brindará su testimonio luego de las declaraciones del ex comisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez. Su comparecencia se producirá mientras el tribunal continúa con la ronda de testimonios vinculados con la investigación por la desaparición del niño.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, el fiscal federal Carlos Schaefer también citó a declarar a tres efectivos de la Policía Federal: José María Rodríguez, Leandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Cushaw.

Más testimonios durante la semana

La ronda continuará el jueves 8 de octubre ante el Tribunal Federal de Corrientes. Para esa jornada están previstas las declaraciones de Jorge Luciano Berton, hijo de Caillava y miembro de la Policía Federal; Mario Justo González, conocido como "Guacha"; y la policía Silvana Beatriz Romero.

De esta manera, el juicio avanza con las exposiciones de imputados y personas vinculadas con la causa, mientras se mantienen bajo análisis distintas medidas relacionadas con la búsqueda del menor.

María Victoria Caillava (Noticias Argentinas)

En paralelo, la Justicia analiza un pedido presentado por los representantes legales de la familia de Loan para drenar dos lagunas ubicadas en la localidad correntina de 9 de Julio.

El pedido para drenar dos lagunas

La solicitud alcanza a las lagunas identificadas como 1 y 4, sectores que ya habían sido rastrillados durante la investigación. En aquellas tareas no se habían encontrado elementos considerados de importancia para la pesquisa.

El planteo de la querella permanece bajo análisis judicial mientras continúa el debate oral por la desaparición de Loan.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo en la vivienda de su abuela Catalina. El niño fue visto por última vez en la zona del naranjal.

Quiénes están acusados

Además de Caillava y Carlos Guido Pérez, están acusados el ex comisario Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez por el supuesto extravío del menor.

Por otra parte, hay otros diez imputados por hechos vinculados con el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos.

Se trata de Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.