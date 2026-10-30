Deporte, amistad y turismo: así se vive el Encuentro Internacional de Maxi Básquet en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del 26º Encuentro Internacional de Maxi Básquet Suricatas, el Club Alumni fue escenario de una intensa jornada deportiva. Jugadores cordobeses contaron a Elonce cómo viven la competencia y su estadía en Paraná.
El 26º Encuentro Internacional de Maxi Básquet Suricatas continúa desarrollándose en Paraná, con partidos en distintos clubes de la ciudad y la participación de equipos de Argentina y países vecinos. En el Club Alumni, una de las sedes del torneo, se programaron siete encuentros durante la jornada de este viernes.
La competencia reúne a más de 110 equipos y convoca a cientos de deportistas que llegan a la capital entrerriana para disfrutar de varios días de básquet. Además de los resultados deportivos, el encuentro se caracteriza por los vínculos de amistad y las actividades compartidas entre los participantes.
Durante una recorrida de Elonce por el Club Alumni, jugadores provenientes de Córdoba contaron cómo viven esta nueva edición. Uno de ellos señaló que su equipo visita Paraná desde hace seis años y destacó la posibilidad de regresar para competir y reencontrarse con otros deportistas.
El básquet como punto de encuentro
En una jornada marcada por las altas temperaturas, los jugadores reconocieron el esfuerzo físico que demanda cada partido. Sin embargo, coincidieron en que la posibilidad de seguir practicando el deporte y compartir momentos con amigos es una de las principales motivaciones para participar.
"Poder jugar al básquet es una bendición. Podemos jugar, no tenemos molestias físicas más que los achaques, pero dejar el trabajo y venir acá a jugar es una cosa de locos", expresó uno de los participantes, quien destacó el entusiasmo que genera cada edición.
Otro deportista resaltó la importancia del básquet como actividad recreativa y social. "Es un uso del tiempo libre bastante óptimo porque mueve el cuerpo, te juntás con gente y uno se va superando día a día para poder estar óptimo para jugar", sostuvo.
Competencia, amistad y turismo en Paraná
Los encuentros en el Club Alumni se desarrollaron en un clima de compañerismo entre los equipos. Los jugadores destacaron la organización del torneo y la oportunidad de compartir experiencias con deportistas de otras localidades.
"Venimos a disfrutar un fin de semana, tratando de unir las dos cosas, los amigos y el básquet", manifestó uno de los entrevistados. Otros participantes contaron que aprovecharán su estadía para recorrer Paraná y disfrutar de actividades recreativas.
El 26º Encuentro Internacional de Maxi Básquet Suricatas continúa con su programación en diferentes escenarios deportivos de la ciudad. La convocatoria también genera movimiento turístico, con visitantes que combinan la competencia con el disfrute de la capital entrerriana.