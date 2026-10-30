Científicos vinculan millones de muertes con el cambio climático y piden una emergencia sanitaria

Un grupo de 146 científicos de más de 30 países pidió reconocer al cambio climático como una “emergencia sanitaria mundial”. El planteo surge de un informe que advierte sobre el aumento de las muertes y enfermedades asociadas al calentamiento global y considera insuficiente la respuesta internacional.

La advertencia forma parte del décimo informe The Lancet Countdown, elaborado por investigadores del University College London en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS). El trabajo evaluó 54 indicadores sobre las consecuencias del fenómeno y las medidas destinadas a enfrentarlas.

El análisis abarcó la mortalidad por altas temperaturas, la disponibilidad de agua y el financiamiento de investigaciones sobre clima y salud. También examinó las emisiones del sector sanitario y las leyes aprobadas para responder a estos problemas.

El calor extremo y sus consecuencias

Entre 2016 y 2023, el calor extremo estuvo vinculado con un promedio de 540.800 muertes anuales, según el informe. Los investigadores atribuyeron al cambio climático el 68% de esos fallecimientos, cerca de tres millones durante el período estudiado.

Las altas temperaturas también afectaron la capacidad de trabajo y la actividad económica. Para 2025, el documento estimó pérdidas de ingresos potenciales por unos USD 1,07 billones a escala mundial.

Los científicos señalaron, además, que el calentamiento modifica el ciclo del agua y favorece fenómenos extremos. Sus consecuencias alcanzan los medios de vida, el suministro de alimentos y los sistemas de saneamiento.

Sequías y lluvias intensas en más territorios

Durante el último año analizado, el 51,8% de la superficie terrestre mundial atravesó condiciones de sequía extrema durante al menos un mes. En la última década, la expansión del territorio afectado avanzó a un ritmo más de siete veces superior al registrado entre 2006 y 2015.

Las precipitaciones extremadamente intensas también abarcaron una mayor superficie. El área afectada anualmente pasó del 14,8% en el período 2006-2015 al 17,2% entre 2016 y 2025.

El informe advirtió que las sequías y las lluvias extremas pueden presentarse simultáneamente en distintas zonas. Desde 2003, el 43% del planeta registró una disminución a largo plazo del almacenamiento de agua, mientras que en el 37% se observó un aumento.

Avances que todavía no cubren las necesidades sanitarias

El documento también identificó progresos: en 2025, la inversión mundial en energía limpia alcanzó los USD 2,1 billones, un 7,2% más que el año anterior. Esa cifra superó en un 82% los USD 1,16 billones destinados a combustibles fósiles.

En salud, 54 de los 195 Estados miembros de la OMS cuentan con planes nacionales de adaptación al cambio climático. El financiamiento de investigaciones sobre salud y clima pasó de USD 42 millones en 2016 a USD 316 millones en 2024, mientras que las leyes que abordan ambos temas se multiplicaron casi 50 veces desde 2000.

Sin embargo, los científicos sostienen que persiste una brecha entre los recursos disponibles y las necesidades de los sistemas sanitarios. Las estimaciones preliminares indican que los países en desarrollo requieren al menos USD 3.300 millones anuales para adaptar sus servicios de salud.