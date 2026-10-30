Crimen de Nancy Godoy: declaró en Cámara Gesell el hijo de una de las detenidas

El crimen de Nancy Godoy sumó este viernes una nueva instancia judicial con la declaración en Cámara Gesell del hijo de Rosa Leguizamón, una de las personas detenidas por el asesinato de la docente de 52 años en Corrientes. El testimonio del adolescente, de 13 años, es considerado relevante para el avance de la investigación.

La audiencia se desarrolló durante la mañana, con intervención de las partes involucradas en el proceso. Por el momento, no trascendieron detalles sobre el contenido de la declaración ni sobre los datos que el adolescente pudo haber aportado.

Según confirmaron fuentes de la investigación a la agencia Noticias Argentinas, los investigadores sospechan que el menor podría haber estado presente cuando ocurrió el homicidio. Sin embargo, esa hipótesis todavía debe ser corroborada y no se informó si su testimonio permitió confirmar esa circunstancia.

La defensa de Rosa Leguizamón rechazó las acusaciones

Después de la audiencia, Marcos Negroni, abogado defensor de Rosa Leguizamón, habló con la prensa y sostuvo que la declaración contribuirá a esclarecer lo sucedido.

"La Cámara Gesell está mostrando la verdad. Desde el primer día manifesté y dije que Rosa no tenía nada que ver con esta cuestión", afirmó el letrado al referirse a la situación judicial de su defendida.

Además, insistió en que Leguizamón no participó del asesinato. "Mi clienta no estaba en la escena del hecho, no tiene ninguna relación y tengo dos testigos que prueban", expresó. Se trata de la postura de la defensa, que deberá ser evaluada en el marco de la investigación judicial.

Cinco personas acusadas por el asesinato

Rosa Leguizamón permanece detenida e imputada por homicidio simple en calidad de coautora. Es la única mujer entre las personas acusadas hasta el momento por el crimen de la docente.

En la causa también están imputados Ireneo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas y Ezequiel Bordón, mientras continúan las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias del homicidio y las eventuales responsabilidades.

La declaración del adolescente representa una nueva medida de prueba en una investigación que continúa abierta. Hasta ahora, las autoridades no comunicaron qué elementos concretos surgieron de la Cámara Gesell ni si se dispondrán nuevas medidas a partir de su testimonio.