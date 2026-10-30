 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Actualización de prestaciones sociales en Entre Ríos

Aumentaron un 33% las pensiones de la Ley 4035 en Entre Ríos: los nuevos montos

El Gobierno de Entre Ríos confirmó un aumento del 33% en las pensiones de la Ley 4035. La actualización alcanza a tres modalidades de asistencia social y se aplica con los haberes de octubre. Conocé cuánto cobra cada beneficiario.

30 de Octubre de 2026
Pensiones Ley 4035: aumentaron 33% y estos son los montos.
Pensiones Ley 4035: aumentaron 33% y estos son los montos. Foto: (Elonce).

El Gobierno de Entre Ríos confirmó un aumento del 33% en las pensiones de la Ley 4035. La actualización alcanza a tres modalidades de asistencia social y se aplica con los haberes de octubre. Conocé cuánto cobra cada beneficiario.

Las pensiones de la Ley 4035 en Entre Ríos aumentaron un 33%, según informó el Ministerio de Desarrollo Humano provincial. La actualización comenzó a aplicarse con los haberes correspondientes a octubre y alcanzó a las tres modalidades de asistencia contempladas en esta prestación.

La medida fue implementada a través de la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Políticas del Cuidado, y representó el segundo incremento dispuesto durante 2026. Con esta actualización, los nuevos valores mensuales quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Asistencia social a la ancianidad: $120.000.
  • Asistencia a la invalidez: $120.000.
  • Asistencia social a madres con hijos a cargo: $90.000.

El segundo aumento del año

 

Desde el Gobierno provincial señalaron que el incremento dio continuidad a la política de actualización de las prestaciones sociales destinadas a sectores que reciben asistencia económica.

 

El aumento anterior había sido aprobado en diciembre de 2025 y comenzó a abonarse en enero de 2026.

 

De esta manera, los beneficiarios de las pensiones provinciales de la Ley 4035 percibieron los nuevos importes con la liquidación correspondiente a octubre.

Temas:

Gobierno de Entre Ríos Gobierno provincial cronograma prestaciones
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso